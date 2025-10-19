Naplaćeno preko 1,62 miliona eura novčanih kazni, troškova postupka i sudskih taksi za 9 mjesceci 2025.godine

Sud za prekršaje u Budvi u periodu od 01.01. - 30.09. 2025.godine imao je u radu ukupno 15.114 predmeta, od kojih je riješeno 10.180 predmeta ili nešto više od 2/3 ili 67,35%. U radu suda je postupalo ukupno 11 sudija, a prosječan broj završenih predmeta po sudiji iznosi 925,45, što je na pragu ostvarenje sudijske norme za cijelu kalendarsku godinu. Ažurnost suda je na izrazito visokom nivou i iznosi skoro 100%, što znači da sudije prate redovan priliv predmeta i završavaju istu ili veću brojku. Po zvaničnim podacima Ministarstva finansija sud je naplatio ukupno 1.624.799,33 € na ime izrečenih kazni, troškova postupka i sudskih taksi, što je povećanje za 67.000,00€ u odnosu na uporedni period 2024.godine. Rezultati su ostvareni u izuzetno teškim uslovima rada, sa jednim sudijom manje i sa velikim manjkom službenika, što je problem koji ima tendenciju usložnjavanja ukoliko se matrijalni položaj službeničkog kadra urgentno ne poboljša.