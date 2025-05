Sutkinja Suda za prekršaje u Budvi Katarina Vujačić Vuksanović osudila je novčanom kaznom od 600 eura Budvanina I.P. zbog ometanja policajca da izvrši pretres stana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je "Vijestima" potvrdio predsjednik Suda za prekršaje u Budvi, Marko Đukanović.

Uprava policije danas je saopštila da je uhapsila tri osobe, među kojima i Pavlovića, te da je spriječila teško krivično djelo, prenose Vijesti.

Kako se navodi u prekršajnoj prijavi koju je policija podnijela protiv Pavlovića, on je juče oko 16.30 časova u naselju Bečići ometao policajca N. Š. da izvrši pretres stana po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru.

On je , kako se navodi, prišao N. P. koji je predmet kriminalističke obrade i pokušao da sa njim stupi u konverzaciju, te i pored upozorenja policijskog službenika da se udalji i ne ometa pretres stana, on je to odbio, omalovažavajući policajca riječima "ko si ti da mi kažeš šta da radim", prenose Vijesti.