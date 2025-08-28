Francuske vlasti dostavile su crnogorskom tužilaštvu dešifrovanu Skaj komunikaciju članova "škaljarskog klana", u kojoj se otkriva kako su pripremali atentat na vođu suparničkog "kavačkog klana" Radoja Zvicera.
Francuski pravosudni organi dostavili su crnogorskim kolegama dešifrovanu Skaj komunikaciju pripadnika "škaljarskog klana", u kojoj se, između ostalog, vidi i kako su pripremali ubistvo vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera.
Visokopozicionirani "škaljarac" Stefan Đukić, koji se sumnjiči da je bio direktan izvršilac ubistva šefa barskog klana Jovana Klisića 2019, nalazi se u ukrajinskom zatvoru jer je uhapšen kao učesnik u pokušaju likvidacije Zvicera. U njegovoj kriminalnoj grupi su, pored ostalih, i Podgoričani Dušan Boljević (31) i Emil Tuzović (35).
Boljevićeva uloga bila je, prema sumnjama tužilaštva, da prati kretanje lica koja su opservirana, postavlja GSP uređaje na vozila, prevozi oružje i uništava tragove, dok je Tuzović, navodno, imao zadatak da izvršava ubistva i potire tragove.
Okrivljeni su ostvarivalu komunikaciju u grupi RQMTJD:2, u periodu od 25. januara do 26. maja 2020. godine, odnosno do dana prije nego što su Tuzović i Đukić uhapšeni u Ukrajini. Iz sadržine tih telefonskih kontakata zaključuje se da je jedno lice sa nadimkom Adžo pratilo i usmjeravalo aktivnosti drugih članova grupe na terenu u odnosu na različite događaje od značaja za njihovu kriminalnu organizaciju, a u poslednjih mjesec dana i komunikacije u grupi i posebno aktivnosti koje su se odnosile na pripremanje ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, kada ga je sigurne smrti spasila njegova supruga Tamara.
Na to, kako se navodi, posebno ukazuju poruke organizatora grupe sa nadimkom Adžo:
- "Vi ste pošli je li na poziciju",
- "Reko sam da isprate i zarobe ga i u šumu da priča, pa u jarak, buraz",
- "Vratite se jer i vozač nije na poziciju",
- "Idite iz kvarta",
- "Idite samo parkirajte negdje drugo pasata i bacite one tablice iz gepeka, ne zaboravite",
- "Gledao sam na prognozu poslije tri staje kiša tamo kod vas",
- "Da 'l da rečem Shadowu da ga pitam mogu li Ukrajinci bit spremni, ako ovaj izađe prije 6" i
- "Pa to da znamo da budu spremni, al' vi ako izleti prije".
Dokaz za pripadništvo grupi, smatraju u tužilaštvu, predstavljaju i poruke drugih korisnika, pripadnika kriminalne organizacije, iz kojih se zaključuje da čekaju naloge i uputstva organizatora ili ga o svojim aktivnostima obavještavaju:
- "Mi smo ođe čekamo dalje instrukcije",
- "Ajde vidi ti sa njima sve pa javi nam",
- "Krenuli smo",
- "Krećemo iz zgrade", odnosno poruke koje ukazuju da su spremni da izvrše zadatak kad im on javi.
Da su Tuzović i Boljević, koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, radio po uputstvima Tuzovića, povezani i sa ubistvom Jovana Klisića i ranjavanjem Velizara Gardaševića, kojeg su planirali da ubiju, u novembru 2019. godine u Baru, potvrđuju poruke koje je organizator ubistva slao nekoliko dana nakon izvršenja krivičnog djela, dok su se Tuzović i optuženi Boljević krili.
- "Frka se velika digla baš",
- "Napravili su djelo jako baš",
- "Evo sklonili Tuza i Duku u šumu, radi murija i svuđe upada u makedonsko",
- "A spominju me baš u službu, no mi nije jasno kako me mogu uvalit, jedino da me neko pomene",
- "A da neko reče od uhapšenih da sam ja reko eto",
- "A što znam, brate, ucjenjivaće ljude",
- "Ma dobro je što je on odran, pa nek čine što 'oće" - piše organizator na skaju.
Grupna komunikacija pripadnika kriminalne organizacije završava se upravo 26. maja 2020. godine, kada je očigledno i započelo izvršenje kriminalnog plana za ubistvo Zvicera, a narednog dana su Tuzović i optuženi Đukić u Ukrajini lišeni slobode, piše u tužilačkom aktu.
Njihovo skrivanje nakon izvršenog djela trajalo je određeno vrijeme dok su bili zajedno na istoj lokaciji, sve dok, uz pomoć učesnika elektronske komunikacije i nepoznatog lica kojeg učesnici u komunikaciji označavaju kao Peco, nije bilo obezbijeđeno da se razdvoje i kriju odvojeno kako ih policija ne bi pronašla. Podsjetimo, tog 26. maja 2020. u Kijevu je pucano na Zvicera, kada je teško ranjen, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara koja je zapucala na napadače. Osumnjičeni za pokušaj likvidacije vođe "kavčana" su Nišlije Milan Branković i Petar Jovanović, kao i dvojica Crnogoraca Stefan Đukić i Emil Tuzović.
