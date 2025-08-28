Francuske vlasti dostavile su crnogorskom tužilaštvu dešifrovanu Skaj komunikaciju članova "škaljarskog klana", u kojoj se otkriva kako su pripremali atentat na vođu suparničkog "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Francuski pravosudni organi dostavili su crnogorskim kolegama dešifrovanu Skaj komunikaciju pripadnika "škaljarskog klana", u kojoj se, između ostalog, vidi i kako su pripremali ubistvo vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Visokopozicionirani "škaljarac" Stefan Đukić, koji se sumnjiči da je bio direktan izvršilac ubistva šefa barskog klana Jovana Klisića 2019, nalazi se u ukrajinskom zatvoru jer je uhapšen kao učesnik u pokušaju likvidacije Zvicera. U njegovoj kriminalnoj grupi su, pored ostalih, i Podgoričani Dušan Boljević (31) i Emil Tuzović (35).

Emil Tuzović

Stefan Đukić

Boljevićeva uloga bila je, prema sumnjama tužilaštva, da prati kretanje lica koja su opservirana, postavlja GSP uređaje na vozila, prevozi oružje i uništava tragove, dok je Tuzović, navodno, imao zadatak da izvršava ubistva i potire tragove.

Okrivljeni su ostvarivalu komunikaciju u grupi RQMTJD:2, u periodu od 25. januara do 26. maja 2020. godine, odnosno do dana prije nego što su Tuzović i Đukić uhapšeni u Ukrajini. Iz sadržine tih telefonskih kontakata zaključuje se da je jedno lice sa nadimkom Adžo pratilo i usmjeravalo aktivnosti drugih članova grupe na terenu u odnosu na različite događaje od značaja za njihovu kriminalnu organizaciju, a u poslednjih mjesec dana i komunikacije u grupi i posebno aktivnosti koje su se odnosile na pripremanje ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, kada ga je sigurne smrti spasila njegova supruga Tamara.

Na to, kako se navodi, posebno ukazuju poruke organizatora grupe sa nadimkom Adžo:

"Vi ste pošli je li na poziciju",

"Reko sam da isprate i zarobe ga i u šumu da priča, pa u jarak, buraz",

"Vratite se jer i vozač nije na poziciju",

"Idite iz kvarta",

"Idite samo parkirajte negdje drugo pasata i bacite one tablice iz gepeka, ne zaboravite",

"Gledao sam na prognozu poslije tri staje kiša tamo kod vas",

"Da 'l da rečem Shadowu da ga pitam mogu li Ukrajinci bit spremni, ako ovaj izađe prije 6" i

"Pa to da znamo da budu spremni, al' vi ako izleti prije".

Dokaz za pripadništvo grupi, smatraju u tužilaštvu, predstavljaju i poruke drugih korisnika, pripadnika kriminalne organizacije, iz kojih se zaključuje da čekaju naloge i uputstva organizatora ili ga o svojim aktivnostima obavještavaju:

"Mi smo ođe čekamo dalje instrukcije",

"Ajde vidi ti sa njima sve pa javi nam",

"Krenuli smo",

"Krećemo iz zgrade", odnosno poruke koje ukazuju da su spremni da izvrše zadatak kad im on javi.

Da su Tuzović i Boljević, koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, radio po uputstvima Tuzovića, povezani i sa ubistvom Jovana Klisića i ranjavanjem Velizara Gardaševića, kojeg su planirali da ubiju, u novembru 2019. godine u Baru, potvrđuju poruke koje je organizator ubistva slao nekoliko dana nakon izvršenja krivičnog djela, dok su se Tuzović i optuženi Boljević krili.

"Frka se velika digla baš",

"Napravili su djelo jako baš",

"Evo sklonili Tuza i Duku u šumu, radi murija i svuđe upada u makedonsko",

"A spominju me baš u službu, no mi nije jasno kako me mogu uvalit, jedino da me neko pomene",

"A da neko reče od uhapšenih da sam ja reko eto",

"A što znam, brate, ucjenjivaće ljude",

"Ma dobro je što je on odran, pa nek čine što 'oće" - piše organizator na skaju.

Grupna komunikacija pripadnika kriminalne organizacije završava se upravo 26. maja 2020. godine, kada je očigledno i započelo izvršenje kriminalnog plana za ubistvo Zvicera, a narednog dana su Tuzović i optuženi Đukić u Ukrajini lišeni slobode, piše u tužilačkom aktu.

Njihovo skrivanje nakon izvršenog djela trajalo je određeno vrijeme dok su bili zajedno na istoj lokaciji, sve dok, uz pomoć učesnika elektronske komunikacije i nepoznatog lica kojeg učesnici u komunikaciji označavaju kao Peco, nije bilo obezbijeđeno da se razdvoje i kriju odvojeno kako ih policija ne bi pronašla. Podsjetimo, tog 26. maja 2020. u Kijevu je pucano na Zvicera, kada je teško ranjen, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara koja je zapucala na napadače. Osumnjičeni za pokušaj likvidacije vođe "kavčana" su Nišlije Milan Branković i Petar Jovanović, kao i dvojica Crnogoraca Stefan Đukić i Emil Tuzović.

