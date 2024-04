Vukotić mu spočitava da je “krao robu sa Radojkom” (Radojem Zvicerom) i da je “radio sa murijom”

Izvor: screenshot/instagram

Nakon višednevne prepiske sa nekoliko pripadnika zločinačke organizacije škaljarski klan, tokom koje je pokušavao da ih namami u zamku, Mile Radulović suočava se sa činjenicom da su njegovi dojučerašnji saborci otkrili da ih je izdao, pa pokušava krivicu da prebaci na vođu tog klana Jovana Vukotića, prenose Vijesti.

To čini nakon što su mu Vukotić, Emil Tuzović i Stefan Đukić Mandić tražili da položi račune, ali i da objasni gdje je novac koji je ostao nakon likvidacije vođe barske ćelije tog klana Alana Kožara.

“Daku (Damira Hodžića) što te gledao kao oca, sram te bilo, si spakovao sa Kosovarima zajedno. Sve ljude si nam ofirao, da nas rade kavčani bolje”, šalje mu Tuzović.

Saopštava mu i da je, kada mu je govorio da ih namješta “neko sa vrha”, a Radulović se iščuđavao, čitao prepiske kojima je Kapetan “slao ljude na klanje”...

Vukotić mu spočitava da je “krao robu sa Radojkom” (Radojem Zvicerom) i da je “radio sa murijom”, prenose Vijesti.

Optužuju ga da je prodao Hodžića, njegovog zeta Adisa Spahića, Kožara i Damira Hadžića, Milana Ljepoju, Lazara Vukićevića, Jovana Jovanovića, Rista Mijanovića, Aleksandra Šarca, ali i da je na zahtjev Radoja Živkovića (Žutog) tražio likvidaciju Sava Lopičića...

“Sad moraš da se nosiš sa svim”, poručuje mu šef škaljarskog klana.

“On je Adža (Kožara) prodao, nema ko drugi”, piše Mandić.

Tuzović mu šalje da im je “ubacio nemir među redove, da niko nikom ne vjeruje”.

“I na tu foru nas šalješ na klanje. Nemoj pričati nikom đe ideš - pa na klanje. Za Lazu veliš da ubijemo malog što ga dovezao, on ga k’o namjestio, a ti ga poslao na klanje. Sram te bilo”, podsjeća ga Tuzović sakriven iza nika Barmalos.

Radulović tada pokušava da ubijedi ekipu da on nikoga nije namjestio, Vukotiću poručuje da je Kožar htio njega da ubije, a škaljarci mu tada prijete da ni slučajno ne pominje tog ubijenog Baranina.

“Nisi se udostojio Adžu na grob da odeš, i ti mi spominješ Adža. Nemoj više nikad Adža da si spomenuo”, piše Tuzović, a Vukotić dodaje da nije išao jer ga je on prodao, pišu Vijesti.

Sakriven iza nika FG-FG new, Radulović piše:

“Ja Adža u životu svom, kako god ga gledali, izdao ne bi!!! Nikada!!!! Ti dobro znaš, ti si mu pokrao kocke, cijeli Bar to zna!!! Ja se špijunima i lopovima ne obraćam!!! A truješ dobro, a to si ti, sprdnja Serdare!!! Sve ti živo i mrtvo je**m!!!! Tebe ću lično da gađam zoljom, smradu jedan!!! Tebe je Adžo htio da ubije”, piše mu on.

Vukotić mu uzvraća da će vidjeti ko će koga, pa mu poručuje da će ekipa koju je planirao da najmesti živjeti još 30 ili 40 godina, pa da će se vidjeti:

“Mnogo si bolestan momak... Koliko ti nudi Radoje za Bobana (Baćovića)? Ne može da mu oprosti zna on koga... Je li? Samo si nam izdaje stvarao svaki dan”.

Radulović optužuje Vukotića da ih je sve uvukao u rat i da pokušava da ih ostavi bez centa, nakon čega mu Kotoranin piše da je “srećom” bio u zatvoru dvije godine, prenose Vijesti.

“Sad idem na ulicu u otvoreni rat protiv tebe!!! Samljeću te pi**o manekenska”, piše Radulović.

Kotoranin mu tada odgovara: “Ti, pa ti si u rat odavno sa kavčanima protiv mene”.

Njih dvojica raspravljaju se, a u raspravu se uključuju i ostali škaljarci, pa im Radulović piše:

“A vi što ga slušate samo razmislite malo od svega od kad smo zajedno!!!!”.

“Tek ćemo da se gledamo, u grob očev ti se kunem”, prijeti mu Vukotić.

On i škaljarci sakriveni iza nika Berlin, Šel, Šark...govore mu da mu je bolje bilo da je “časno poginuo” sa Dakom, jer će ga kavčani svakako ubiti na kraju.

Dok on prijeti Vukotiću da će mu sve izaći na nos, Berlin mu odgovara da neće Kotoraninu, nego njemu lično:

“Neće Manekenu izaći na nos, nego tebi, Demone”.

“Hvala Manda!!! Hvala Tuzo!!! Za sve!!! Ne mogu da vjerujem da vi tako mislite!!!!! Za Adža i Daku!!! Poslije svega. Moj brate, moj brate što si ti meni rekao posle svega”, odgovara mu Radulović, pišu Vijesti.

Mandić i Tuzović traže objašnjenja od njega i poručuju mu da je prodao sve drugove.

Tuzović mu tada šalje - “Što si odrao Zvonceta, što Joka, što sve momke, oli nam to objasniti? Da nije njih Boban prodao”.

“Sve će ti biti jasno!!! Sve sam učinio za tebe i ti ovako da mi se obraćaš!!! Posle svega”, piše mu Radulović.

Taj Kragujevčanin nastanjen u Baru ubijen je krajem 2020. godine.

Slučaj otmice i ubistva Mila Radulovića, u istoj je optužnici sa slučajem dvostrukog ubistva u Spužu Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

U tom aktu Specijalnog državnog tužilaštva, navodi se da je Zvicer 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković, Ratko Živković, Radoje Živković zvani Žuti, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Dejan i Blagoje Gašić, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Vladimir Vučković, Nikša Perović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Zoran Kažić, Aleksandar Dragićević, Aleksandar Ljumović, Milan Knežević, Borko Bešković, Bojan Bešović...

Izvor: Kurir/Dado Đilas, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Piše da je Ratko Živković iskoristio poznanstvo i kumovske veze sa oštećenim Radulovićem i namamio ga da dođe na navodni sastanak, zajedno sa Hodžićem.

Na tom sastanku, saopšteno je ranije iz Tužilaštva, Hodžić i Spahić odmah su likvidirani, a Radulović zarobljen, danima mučen i na kraju ubijen, prenose Vijesti.

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva pripadnici zločinačkog kavačkog klana nakon brutalnog mučenja Radulovića su zadavili, a njegovo tijelo je spaljeno na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Kožar i Hadžić likvidirani su u julu 2020. godine na Krfu, a krajem te godine na monstruozan način mučeni su, a potom i ubijeni Ljepoja, Vukićević, Šarac... U oktobru te godine u Spužu su ubijeni Hodžić i Spahić, a van Crne Gore i Jovanović, Mijanović i Lopičić...

Vukotić je ubijen gotovo dvije godine kasnije, u septembru 2022. godine u Istanbulu.

Tuzović i Mandić u zatvoru su u Ukrajini. U toj državi odgovaraju zbog pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.