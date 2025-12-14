Optužnica za pokušaj atentata na Radoja Zvicera podignuta je protiv državljana Srbije i Crne Gore, a Evropski sud za ljudska prava naložio je Vladi Ukrajine da osumnjičenima isplati 11,7 hiljada eura odštete.

Osumnjičeni za pokušaj ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera - Stefan Đukić, Milan Branković i Petar Jovanović, već pet godina se nalaze u istražnom pritvoru u Ukrajini. Pošto još uvijek nije donijeta presuda u ovom slučaju, Evropski sud za ljudska prava naložio je Vladi Ukrajine da im isplati 11,7 hiljada eura odštete.

Optužnica protiv srpskih i crnogorskih državljana

Optužnica za pokušaj ubistva Zvicera podignuta je protiv srpskih državljana Milana Brankovića i Petra Jovanovića, kao i crnogorskih državljana Emila Tuzovića i Stefana Đukića, a proslijeđena je Pečerskom okružnom sudu još u proljeće 2021. godine. Evropski sud za ljudska prava je 25. septembra ove godine donio odluku da je prekršen član Konvencije za ljudska prava koji garantuje da svaka osoba koja je uhapšena ili pritvorena bude izvedena pred sud bez odlaganja, kao i da ima pravo na suđenje u razumnom roku ili puštanje na slobodu do suđenja, uz mogućnost jemstva.

Ovo je ključno pravilo za kontrolu zakonitosti pritvora, koje osigurava da niko ne bude dugo zadržan bez sudske odluke i da pritvor ne bude tretiran kao kazna.

Prema informacijama portala Detectiv info, službenici u Strazburu jednoglasno su zaključili da je pritvor trojice podnosilaca pritužbi bio pretjeran i da nije postojala adekvatna individualna procjena, te da je korišćeno „krhko opravdanje“ koje se kontinuirano ponavljalo prilikom produženja mjere pritvora. Evropski sud za ljudska prava stoga je utvrdio da je petogodišnji pritvor povrijedio njihova prava.

Odbor je 19. novembra ove godine razmatrao zahtjev advokata optuženih da se preventivne mjere pritvora zamijene kućnim pritvorom. Advokat se u svojoj molbi pozvao na odluku Evropskog suda za ljudska prava i dostavio četiri ugovora o najmu stana u Kijevu za svoje klijente. Sa druge strane, predstavnik državnog tužilaštva sudu je iznio podatke o njihovoj kriminalnoj prošlosti.

Na osnovu revizije, sud je odbio da ublaži mjeru pritvora za četvoricu osumnjičenih, a ta odluka je trenutno predmet žalbe Apelacionom sudu.

Ukrajina odobrila izručenje Tuzovića

Kako je ranije izvijestio portal Dan, Ukrajina je odobrila izručenje Emila Tuzovića Crnoj Gori, gdje mu se sudi po optužnici za planiranje ubistava pojedinih tužilaca, sudija i policijskih službenika.

Žena ga spasila smrti

Pokušaj ubistva Radoja Zvicera dogodio se 25. maja 2020. godine u Kijevu, kada su pripadnici suprotstavljenog škaljarskog klana pokušali da likvidiraju Zvicera, koji je u Ukrajini boravio sa porodicom. Napad Zvicera vjerovatno ne bi preživio da ga sa ulaznih vrata zgrade supruga Tamara nije iznenadila i zapucala. Iako su sigurnosne kamere zabilježile Tamaru Zvicer kako repetira pištolj, to oružje nikada nije pronađeno. Radoje Zvicer je iz bolnice navodno poslao saradnicima fotografiju i pohvalio se da se Tamara porodila i da je dobio sina.

Navodno su, nakon pokušaja ubistva Zvicera, Stefan Đukić (Mandić) i njegova grupa imali intenzivnu komunikaciju, koju su nastavili i nakon hapšenja. Istraga je utvrdila da su komunikaciju vodili putem kriptovane aplikacije „Skaj“, koja je kasnije dekodirana u Francuskoj.

U jednoj od prepiski navodno su procenjivali koliko je jako obezbeđenje ukrajinskog zatvora i kakvi su uslovi za bjekstvo, istovremeno primećujući da u "prvoj žici nema struje". Naveli su da sa planom "ne smeju da žure" i da im je "sloboda na 20 metara od zgrade". Utvrđeno je da su ove poruke razmenjivali dok su se nalazili u istom zatvoru u Kijevu, ali u različitim ćelijama.