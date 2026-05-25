Nakon danas održane sjednice Vijeća, i nakon tajnog vijećanja i glasanja donijeta je odluka, čiji će pisani otpravak biti izrađen i dostavljen u zakonskom roku od 30 dana.

Vrhovni sud Crne Gore 15. maja je donio naredbu za zakazivanje sjednice Vijeća Vrhovnog suda za danas, u predmetu formiranom po podnijetom zahtjevu za zaštitu zakonitosti od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, a koji je u javnosti poznat pod nazivom “Telekom”. Iz ovog suda je navedeno da je donijeta odluka u predmetu “Telekom”, ali nije saopštena.

“Podsjećamo da je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore 12. maja podnijelo Vrhovnom sudu Crne Gore zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 29. kojim je u stavu 1 odbijeno kao neosnovano neslaganje sudije za istragu Višeg suda u Podgorici izjavljeno na predlog Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za sprovođenje određenih dokaznih radnji u dijelu u kojem se Milu Đukanoviću stavlja na teret izvršenje krivičnog djela primanje mita, Ani Đukanović krivično djelo primanje mita putem pomaganja u sticaju sa krivičnim djelom pranje novca, Veselinu Baroviću krivično djelo primanje mita putem pomaganja, Olegu Obradoviću krivično djelo primanje mita putem pomaganja, Damjanu Hosti krivično djelo primanje mita putem pomaganja, i Tomašu Marvaiu krivično djelo pranje novca, i predmet u tom dijelu vratio sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na ponovno odlučivanje”, navodi se u saopštenju.

“Imajući u vidu da je riječ o predmetu koji izaziva pojačanu pažnju javnosti, zbog čega su u prethodnom periodu različiti akteri društvenog života iznosili komentare, tumačenja i ocjene u vezi sa postupkom i radom kako Vrhovnog, tako i Višeg suda u Podgorici, Vrhovni sud Crne Gore, kao najviši sud u državi i institucija koja obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost svih pred zakonom, ukazuje da odlučuje isključivo na osnovu Ustava, zakona i činjenica iz spisa predmeta, nezavisno od bilo kakvih javnih, društvenih ili drugih uticaja, štiteći autoritet suda, princip vladavine prava i povjerenje građana u nezavisnost sudske vlasti”, istakli su.

Zaključuju da će Vrhovni sud Crne Gore nastaviti i dalje da transparentno, vodeći računa o interesima postupka, blagovremeno i odgovorno informiše javnost o pitanjima od značaja za javni interes.