Službenici Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije “Centar” su na graničnom prelazu Šćepan Polje, prilikom ulaska u Crnu Goru, izvršili kontrolu lica D.C. (35), državljanina Republike Srbije, koji se nalazio kao saputnik u vozilu.

,,Provjerama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je za imenovanim na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpola Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dvije godine, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Kraljevu zbog izvršenog krivičnog djela nasilje u porodici", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da je D.C. uhapšen, te će u zakonom predviđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

,,Slijedi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beograd u vezi sa postupkom ekstradicije", zaključuje se u saopštenju UP.