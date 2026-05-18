Podgorička policija je uhapsila dva lica iz Podgorice: M.R.(42), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju, i I.M.(41), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

,,Sumnja se da je 14. maja 2026. godine, u večernjim časovima, na parking prostoru u Ulici II crnogorskog bataljona u Podgorici, došlo do fizičkog sukoba između više lica, kojom prilikom je I.M., kako se sumnja, fizički napao jedno žensko lice, zadajući joj više udaraca u predjelu glave, usljed čega je oštećena pala na asfaltnu podlogu i zadobila tjelesne povrede", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Nakon toga su, kako se sumnja, M.R. i I.M., fizički napali drugo, muško lice, zadajući mu više udaraca rukama i nogama u predjelu tijela. Tokom napada, M.R. je, kako se sumnja, oštećenom oštrim sječivom zadao ubodnu ranu u predjelu leđa, dok je I.M. oštećenog oborio na asfaltnu podlogu, nakon čega su se osumnjičeni dali u bjekstvo.

Oštećeni je usljed napada zadobio tjelesne povrede konstatovane u izvještaju ljekara specijaliste.

,,Preduzimajući intenzivne operativno-taktičke i izviđajne mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, policijski službenici su identifikovali učesnike, locirali ih i, nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, uhapsili", zaključuju iz UP.