Nakon dramatične potrage u Drnišu uhapšen je osumnjičeni za ubistvo. Aleksić je pronađen nag nedaleko od kuće, a tokom bjekstva je posipao biber kako bi zavarao policijske pse.

Nakon potrage koja je cio Drniš držala u neizvijesnosti, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo. Akcija je okončana sinoć, a s vremenom na vidjelo izlaze i detalji hapšenja koji privlače pažnju javnosti.

Pokušaj bjekstva sa biberom

Osumnjičeni Aleksić uhapšen je stotinak metara od svoje kuće. Na mjestu događaja ostali su tragovi policijske akcije, uključujući policijsku traku i lisice. Kako se nezvanično saznaje, uhapšen je bez odjeće, a navodno je iza sebe posipao biber u pokušaju da zavara policijske pse tragače i tako im onemogući praćenje.

Skrivanje u blizini pruge

Mještani navode da je bježao preko željezničke pruge koja prolazi nedaleko od njegove kuće. Na tom području, prema njihovim riječima, navodno se nalaze i bunkeri u kojima je pokušao da se sakrije.

