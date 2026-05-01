Izvor: MONDO

Podgorička policija u u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, uhapsila je M.M. iz Novog Pazara, sa prebivalištem u Podgorici, osumnjičenog za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i trgovinu ljudima, na štetu supruge i svoje dvoje maloljetne djece.

“Sumnja se da je M.M. uz upućivanje prijetnji i zloupotrebu odnosa zavisnosti, u cilju prosjačenja, vrbovao suprugu i maloljetnu djecu staru 11 i 12 godina, primoravajući ih da izostanu iz škole i da vrše prosjačenje svakog petka u određenom periodu ispred jednog vjerskog objekta u Podgorici”, kazali su iz policije.

Takođe, M.M. se sumnjiči i za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici koje je izvršio na štetu supruge na način što joj je upućivao riječi prijeteće sadržine po njen život i tijelo, što je kod nje izazvalo osjećaj ugroženosti.

Sa događajem su upoznati tužioci u Višem i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu je uhapšen M.M. i on će uz krivičnu prijavu biti priveden ovom tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku, dok će krivična prijava protiv istog zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajendici biti podnijeta u redovnom postupku.