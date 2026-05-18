Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio šta sve čeka aktuelnog šampiona Srbije.

Crvena zvezda je osvojila šestu "duplu krunu" u nizu i tako još jednom potvrdila dominaciju u srpskom fudbalu. Apetiti navijača, ali i klupskih čelnika, nisu u potpunosti zadovoljeni jer je Zvezda sistem u kojem se stalno očekuju rezultati, pa se od tima okupljenog oko Zvezdana Terzića očekuje da ponovo napravi uslove za iskorak na međunarodnoj sceni.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić prilikom televizijskog gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a analizirao apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu, najavio planove za budućnost klub i otkrio da su pregovori sa određenim pojačanjima već sada u završnoj fazi.

"Pametni ljudi kažu da uvijek treba kamenčić u cipeli, da žulja. Najteže je ostati na vrhu. Svi žele da sruše kralja, to je normalno. Crvena zvezda se pozicionirala kao najveći klub regiona. Dominantno smo završili takmičenja u prvenstvu i Kupu Srbije, šesta dupla kruna. Najveći komplimenti su iz Partizana, kada oni kažu da je Crvena zvezda daleko odmakla. Mi više ni ne slavimo titule i kupove, to se podrazumijeva. Zvezda je otišla galaksiju iznad svih ostalih", rekao je Zvezdan Terzić prilikom gostovanja na "RTS".

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o sezoni na izmaku i velikim evropskim pobedama koje su ostvarene, uz najavu da će se igrački kadar pojačati kako bi se u narednoj sezoni igralo protiv još jačih ekipa - u Ligi šampiona.

"Uvijek je trenutak da se podižu očekivanja - raskorak je između velikih želja navijača i mogućnosti Crvene zvezde. Radimo na tome da svake godine Zvezda ima sve bolji tim. Osvojili smo rekordnih 15 bodova u Evropi ove sezone, pobjeđivali smo šampione. Zadržaćemo kompletan tim, sastavljen je od veoma kvalitetnih igrača. Može da bude jako konkurentan na evropskoj sceni, pokazao je to u Ligi Evrope. Imali smo rivale na nivou Lige šampiona. Nećemo se zadovoljiti ovim igračkim kadrom, ali ćemo zadržati tim koji se dobro poznaje. Prvi dio priprema odradićemo na Zlatiboru, drugi dio u Austriji gdje ćemo igrati protiv LASK-a i onda protiv Zenita generalna proba", ispričao je Terzić i dodao: "Već 17. juna ćemo znati protivnika, odnosno par iz kojeg dobijamo protivnika. Bićemo spremni. Imamo ogromno iskustvo, ništa ne može da nas iznenadi. Dejan Stanković i njegov stručni štab ostaju. Vjerujem da će navijači Crvene zvezde uživati u Ligi šampiona ove jeseni".

Kao i inače, Zvezdan Terzić nije želio da govori o imenima, ali je istakao da se pregovori sa potencijalnim pojačanjima privode kraju. Tim koji predvodi Marko Marin pronašao je zanimljiva rješenja na tržištu, a njihov dolazak trebalo bi da ojača Zvezdu pred nove izazove.

"Svjesni smo mi, dugo smo u fudbalu. Znamo gdje treba osvježenja, pojačanja. Tim na čelu sa Markom Marinom mjesecima radi na tome, privodimo kraju neke razgovore u fazi napada, na mjestu štopera. Navijači će biti zadovoljni, mislim da ćemo biti mnog, mnogo jači. Nama nije problem finansijska konkurencija, stabilni smo, prihodujemo preko 100 miliona godišnje. Napravili smo samoodrživ sistem, možemo da platimo obeštećenje, ponudimo dobru platu... Igrači iz drugih razloga ne žele da dođu, liga je slaba, sa lošom infrastrukturom, nisu na oku ekipama iz Top5 liga. To su naši problemi. U narednih pet godina Crvena zvezda ne može da padne ispod 80 miliona prihoda godišnje. Stremimo da pravimo što bolji sportski rezultat, da podižemo nivo infrastrukture", rekao je Terzić.

