Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su američke i nigerijske snage u zajedničkoj operaciji ubile Abu-Bilala al-Minukija, za kojeg tvrdi da je bio drugi čovjek ISIS-a na globalnom nivou.

Američke i nigerijske snage u petak su ubile visokog komandanta ISIS-a, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Vijest je potvrdio u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

„Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pažljivo isplaniranu i veoma složenu misiju kako bi sa bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svijetu“, napisao je Tramp i dodao:

„Ubijeni Abu-Bilal al-Minuki drugi je čovjek u komandnom lancu ISIS-a na globalnom nivou. Više neće terorisati narod Afrike niti pomagati u planiranju operacija protiv Amerikanaca“, naveo je predsjednik Amerike.

Ovo nije prvi udar koji je Donald Trump naredio protiv militanata Islamske države u Nigeriji, optužujući ih za progon hrišćana u toj zemlji, piše CNN.

U decembru je rekao da je izveo „snažan i smrtonosan napad na ISIS“ u sjeverozapadnoj Nigeriji, dodajući da „ubijaju nedužne hrišćane“.