Izvor: Demokrate

Danas sam Anketnom odboru uputio inicijativu za uzimanje izjava od aktuelnog direktora ANB-a Ivice Janovića, bivšeg direktora ANB-a Dejana Vukšića i Dejana Peruničića, kao i nekadašnjeg funkcionera DB-a, Dragomira Ćalasana.

Uzimanje izjava u odnosu na slučajeve koji su predmet rada Odbora predlažem prevashodno u cilju potpunog rasvjetljavanja slučaja u vezi sa postojanjem i uništavanjem dokumentacije u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) koja se odnosi na prijetnje, praćenje i ubistvo Duška Jovanovića, kao i druge slučajeve koji se tiču batinaških odreda odnosno tzv. “crnih trojki””, saopštio je poslanik Demokrata u Skupštini Glavnog grada Momčilo Leković.

Prema riječima Lekovića, postoje javne tvrdnje da je dokumentacija o Dušku Jovanoviću postojala, ali da je dijelom ili u potpunosti uništena, posebno tokom mandata bivšeg premijera i nekadašnjeg direktora ANB, Duška Markovića, koji je prvo javno priznao u emisiji postojanje operativne i analitičke dokumentacije, da bi prije par dana tvrdio da ipak „nema dosijea“ u ANB-u.

“U januaru 2021. godine pojedinim medijima je iz bezbjednosnih krugova saopšteno da postoje dokazi da su službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost uništavali materijal te tajne službe. Sagovornici su tada kazali da su u pitanju dokumenta sa najpovjerljivijim informacijama, koja nisu prolazila zvanične tokove. U pitanju su mjere nadzora bez odluke suda, pri čemu su izvori tvrdili da je najveći dio materijala uništen, navodeći da postoje dokazi da su službenici Agencije takve podatke uništavali na Žabljaku, neposredno poslije parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine”, naveo je Leković.

On je ukazao i na skoriju izjavu nekadašnjeg funkcionera Državne bezbjednosti Dragomira Ćalasana, koji je uvjeren da dosije Duška Jovanovića postoji: „Nemoguće je da neki obični ljudi u odnosu na Duška Jovanovića imaju dosije, a da Duško Jovanović nije imao dosije. Na kraju krajeva tvrdim to 100 odsto, jer sam u to vrijeme bio u službi, da je postojao dosije. Šta je sa tim dosijeom bilo, ako su ga zapalili, onda je to za krivičnu odgovornost“, kazao je Ćalasan.

“Cilj ovog saslušanja je da rasvijetli sistemski rad ANB-a prema Dušku Jovanoviću, koji je bio meta batinaških odreda ali i drugim licima odnosno predmetima iz tog perioda. Posebno je važno utvrditi da li je Agencija ikada vodila operativnu i drugu dokumentaciju o Jovanoviću? Da li su bilo kakvi podaci uništeni, uklonjeni ili premješteni odnosno ko je za to odgovoran”, kazao je Leković.

On smatra da istovremeno saslušanje trojice (sadašnjeg i bivših) rukovodica ANB, kao i nekadašnjeg funkcionera Državne bezbjednosti koji ima saznanja u vezi sa ovim predmetom, može dati najviše odgovora i osigurati punu transparentnost.