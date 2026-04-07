Šef tajne policije Ivica Janović inkasirao je 52.500 eura od prodaje udjela u firmi “La Bottega Company”, podaci su iz vanrednog izvještaja o imovini i prihodima, koji je dostavio nakon te transakcije.

Taj vanredni izvještaj dostavljen je krajem marta, a istog dana direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije i imovinu i prihode za 2025, pišu Vijesti.

Prema redovnom godišnjem izvještaju, Janović je na kraju prošle godine na računima imao više od 67.000 i 18.000 eura u kešu. Njegova supruga Zvezdana Janović je predsjednica Upravnog odbora državnog preduzeća “Morsko dobro”, a prema izvještaju šefa ANB-a, ona na računima ima više od 43.000 eura.

Janović tvrdi da je od izdavanja apartmana tokom prošle godine prihodovao 9.505, a od prodaje automobila 15.000 eura.

Tokom godine primao je platu u rasponu od 2.464 do 2.864. eura. Zvezdana Janović je u “Morskom dobru” zarađivala od 3.469 i 3.491 euro mjesečno, a prijavila je i dodatke - trinaestu platu od 1.827 eura, zimnicu od 495 eura i naknadu za 8. mart od 100 eura. I ona je prijavila prihod od izdavanja apartmana, i to od od 5.754 eura, tokom četiri mjeseca prošle godine, prenose Vijesti.

Prema godišnjem izvještaju, Ivica Janović je vlasnik kuće sa dvorištem površine 352 kvadrata, nestambenog prostora od 22 kvadrata, kao i više parcela - njiva i pašnjaka. Prijavio je pištolj “HS Produkt H11”, dok je na ime njegove supruge registrovan automobil “Audi Q3 35 S-Tronic” iz 2025. godine.

Na ime šefa ANB-a vode se i akcije u kompanijama “IZBR” i “PLAP”, a prijavio je i da je vlasnik firme “Gvardia”.

“Vijesti” su ranije pisale da Janović ima udio u firmi “Gvardia”, koju je osnovao sa bezbjednosno interesantnim licem Matom Boškovićem, čija imovina je prije devet godina pretresana u akciji usmjerenoj protiv škaljarskog i kavačkog klana. Ta kompanija osnovana je 2006. godine, a kao djelatnost se navode “uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju”.

Prema tada dostupnim informacijama, Janović je 2007. osnovao “La Bottega company” sa Miodragom Roćenovićem iz Bara. U kompaniji, čija je djelatnost nespecijalizovana trgovina na veliko, bilo je više izmjena, a svojevremeno je među osnivačima bio i njegov bliski srodnik, poslanik Pokreta Evropa sad Tonći Janović. Kasnije se Ivica Janović vodio kao jedini osnivač, a kao izvršni direktor bio je upisan Aldijan Mustafić. Prema aktuelnim informacijama na sajtu Portala poreske uprave Crne Gore (IRMS) Roćenović je izvršni direktor te kompanije i ima 100 odsto udjela, a djelatnost firme je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Joković pod “ostalo” podveo više od 104.000 eura

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković prijavio je 59.000 eura gotovine, kao i 104.701 euro koje je podveo pod “ostalo”, dok na tekućem računu ina 21.995 eura.

Prema dostupnim podacima na sajtu ASK, Joković je u plusu za više od 43.000 eura u odnosu na 2024. godinu.

On je mjesečno zarađivao 1.986 eura, dok je kao član Savjeta za procjenu šteta od elementarnih nepogoda prihodovao 541 euro mjesečno. Prijavio je i 2.240 eura mjesečno po osnovu rente i naknadu od 1.314 eura, koju svakog mjeseca prima jer ima status “vrhunski sportista”.

Joković je vlasnik više nepokretnosti, uključujući kuću od 140 kvadrata, dvorišta od 500 i 235 kvadrata, šumu od 819 kvadrata, voćnjake od 344 i 263 kvadrata, kao i više poslovnih prostora površine 67, 100, 154 i 820 kvadrata.

Od pokretne imovine prijavio je oružje “Bereta”, kao i “Mercedes E klase” iz 2013. godine, dok su na ime njegove supruge registrovani “Mercedes ML” iz 2011. i “Touareg” iz 2004. godine.

Vlasnik je akcija u fondovima “ZIF Eurofond” i “ZIF HLT fond”, kao i stoprocentnih udjela u kompanijama “Citus DOO” i “Primasport DOO”. Njegova supruga Vera Joković primala je platu od 800 eura.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić primao je platu od 1.860 eura. Bečić je član više radnih tijela, uključujući Vijeće za nacionalnu bezbjednost, Savjet za NATO i Odbor za organizaciju obilježavanja dvadesetogodišnjice nezavisnosti, u kojima ne prima naknade, pišu Vijesti.

Njegova supruga Jelena Bečić ostvarila je godišnji prihod od 5.400 eura kao preduzetnica, kao i 430 eura od prodaje motornog vozila i 23 eura po osnovu dividende.

Na njeno ime vodi se stan od 41 kvadratnog metra, kao i udio od 12,5 odsto u kući, pomoćnom objektu, dvorištu, voćnjaku i njivi, koji je naslijedila 2019.

Potpredsjednik Vlade je kreditno zadužen, u ukupnom iznosu od više od 18.300 eura.

Njegov kolega, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović prijavio je platu od 2.062 eura, a prima i naknadu od 649 eura kao zamjenik predsjednika Komisije za evropske integracije.

Njegova supruga Nisera Ibrahimović tokom godine, u zavisnosti od mjeseca, primala je od 914 do 1.623 eura.

Njegova ćerka Aldina Ibrahimović ostvarivala je mjesečnu zaradu od 800 eura, dok je sin Jasmin Ibrahimović primao 400 eura mjesečno po osnovu rente.

Ibrahimović je vlasnik kuće od 147 kvadrata i dvorišta od 229 kvadrata. Na njegovo ime evidentirano je 5.000 eura gotovine. Posjeduje i akcije u kompanijama “Turjak DD Rožaje” i “Gornji Ibar AD Podgorica”.

On i članovi domaćinstva imaju i više kredita, uključujući stambene kredite od po 40.000 eura, kao i gotovinski kredit od 50.000 eura na ime njegove supruge, prenose Vijesti.