Prepiske sa Skaj aplikacije otkrivaju planove nasilja, strogu hijerarhiju i metode prikrivanja dokaza u međunarodnom lancu krijumčarenja

Kriminalna grupa kojom su, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, rukovodili bivši policijski funkcioner Duško Golubović i biznismen Sander Stanaj, bila je spremna da za 30.000 eura ukloni osobu za koju su sumnjali da ugrožava njihov švercerski posao, prenosi portal Vijesti.

To proizilazi iz prepiski sa kriptovane Skaj aplikacije, koje tužilaštvo koristi kao ključni dokaz protiv ove grupe. U komunikaciji između optuženih Adnana Sukovića i Vetona Berišaja razmatrana je brutalna odmazda prema osobi iz Nikšića, za koju su vjerovali da ih je „otkucala“, prenosi portal Vijesti.

U porukama se otvoreno govori o nasilju, paljenju kamiona, prebijanju, ali i mogućnosti likvidacije. „Ili ga maknemo… Po 15 hiljada maknemo ga“, navodi se u jednoj od poruka, dok drugi član odgovara da je „za sve“.

Optužnica otkriva i način funkcionisanja grupe – strogo hijerarhijski sistem u kojem je Golubović komunicirao isključivo sa Stanajem, dok su operativne zadatke izvršavali ostali članovi. Posebno su razrađene metode djelovanja u kriznim situacijama, uključujući ćutanje pred policijom, preuzimanje krivice i uništavanje dokaza, takozvano „prženje Skaja“.

Prema navodima tužilaštva, grupa je djelovala tokom 2020. i 2021. godine na teritoriji više država, sa ciljem krijumčarenja cigareta i sticanja milionske dobiti, čime je budžet oštećen za više od 18 miliona eura.

Golubović je ranije negirao krivicu, tvrdeći da je optužnica „iskonstruisana“ i da ne postoje dokazi koji ga povezuju sa kriminalnim aktivnostima.

Istraga i sudski postupak su u toku.