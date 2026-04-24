Suđenje Dušku Goluboviću i ostalim okrivljenima u postupku koji se vodi zbog šverca cigareta odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici. Specijalno vijeće sudije Branislava Lekovića uvažilo je zahtjev advokata Ivana Šljukića da se odloži suđenje.
Branilac okrivljenog Ivana Lješkovića u podnesku sudu naveo je da je nedavno angažovan i da treba da kopira spise predmeta kako bi pripremio odbranu.
Naredni glavni pretres zakazan je za 15. maj.
Sudija Leković je pročitao dopis Mininistarstva pravde da je u toku ekstradicija iz Slovenije gdje je Lješković uhapšen.
Ministarstvo pravde Slovenije je u dopisu navelo da će po skraćenoj proceduri da izruči Lješkovića pravosudnim organima Crne Gore.