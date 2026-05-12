Suđenje službenicima bjelopoljske policije Ćemalu Ljuci (49) i Borivoju Bulatoviću (60) odloženo je danas jer je postupajući sudija Osnovnog suda Radomir Kljajević, u međuvremenu, izabran za sudiju Višeg suda.

Zbog toga će predmet protiv policajaca optuženih za nesavjestan rad u službi u slučaju dvostrukog ubice Alije Balijagića, biti dodijeljen u rad drugom sudiji.

Policijskim službenicima sudi se po tužbi Osnovnog državnog tužilaštva, zbog više propusta u radu prilikom postupanja prema Balijagiću, prije nego što je u Sokocu kod Bijelog Polja, 25. oktobra prošle godine ubio brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj, za šta je ranije osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora pred Višim sudom, pišu Vijesti.

Policajci su tvrdili da nisu počinili djela koja su im stavljena na teret, detaljno iznoseći odbrane.

Prema optužnom predlogu, okrivljeni samostalni policijski službenik Ljuca je, u vremenu od 21. jula 2024. godine do 25. oktobra 2024. godine, u svojstvu službenog lica, prekšio zakon i druge propise, na način što je nesavjesno postupao u vršenju službe o razgovoru sa Alijom Balijagićem u njegovoj kući u Banjem selu.

Nakon toga, inspektor je uputio dopis Centru za socijalni rad u tom gradu radi pružanja pomoći Balijagiću, u kojem je naveo da je Balijagić stupio u Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje, što nije odgovaralo činjeničnom stanju, a u istom dopisu citirao je riječi Balijagića - da ako dođe u situaciju da nema izlaza, on ima spisak u svojoj glavi, da zna šta će uraditi i da se živ neće predati.

Prema istom aktu, Bulatović u okviru ovlašćenja koje je imao, 21. oktobra 2024. godine, u vezi s postupanjem prema operativno interesantnom licu Aliji Balijagiću, uputio policijske službenike Uprave policije OB Bijelo Polje u mjesto Mioče sa kojima je bio u komunikaciji tokom obavljanja službenog zadatka, kojom prilikom je imao saznanja da se radi o višestrukom povratniku u vršenju najtežih krivičnih djela i da je isti naoružan i kao takav predstavlja opasnost po građane, nije preduzeo mjere i radnje koje bi intenzivirale aktivnosti na terenu u cilju hvatanja naoružanog Alije Balijagića, prenose Vijesti.

Dalje se navodi da je nepreduzimanjem potrebnih policijskih mjera doprinio onemogućavanju izvršenja policijskog posla i službenog zadatka, a između ostalog ozbiljni propusti su se desili prilikom krađe pušaka od strane Balijagića iz kuće V. Bulatovića, nakon čega nije preduzet konkretan zadatak u cilju pronaska i lišenja slobode s obzirom na kriminalnu prošlost pri čemu je izostala i potraga za istim.