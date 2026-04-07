Bjelopoljac Velibor Madžgalj kazao je da je glavni krivac za ubistvo njegovih brata i sestre Jovana i Milenke Madžgalj u selu Sokolac 25. oktobra 2024. godine načelnik Regionalnog centra “Sjever” Haris Đurđević, jer ništa nije preduzeo, iako je bio detaljno obaviješten o krađi pušaka i šetnji po selima opasnog povratnika Alije Balijagića, pišu Vijesti.

On je to rekao juče u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, u nastavku suđenja službenicima policije OB Bijelo Polje Ćemalu Ljuci (49) i Borivoju Bulatoviću (60), zbog više propusta u radu prilikom postupanja prema Aliji Balijagiću, prije nego što je počinio dvostruko ubistvo, za šta je osuđen na 40 godina zatvora pred Višim sudom.

Madžgalj se osvrnuo i na komandnu odgovornost, ističući da je neshvatljivo da za slučaj propusta odgovaraju službenici, a ne i njihov nadređeni - Đurđević.

“Đurđević je znao da je Balijagić ukrao puške, da se slobodno šeta i da navraća u OB Bijelo Polje, gdje je očigledno imao veze jer je tražio pomoć kao da je to Centar za socijalni rad. Da li se radi o solidarnom djelovanju OB Bijelo Polje, pa čak i na nacionalnoj i vjerskoj osnovi? Zašto o postojanju opasnog lica nisu obaviještene susjedne opštine (Balijagić je viđan u Mojkovcu dva dana prije ubistva)? Ovo ubistvo je izrežirao Centar bezbjednosti Bijelo Polje”, kazao je Madžgalj.

Detaljno je opisao kretanje Balijagića, ističući da je na dan ubistva, ujutro oko 7.30 časova, viđen u Sokocu, kod domara škole Draga Madžgalja, gdje je tražio da pije vode, odakle je krenuo do kuće Zore Furtule, predstavljajući se kao lovac Drašković, a potom kod njegovih Jovana i Milenke, gdje je jeo i pio.

Policija je, kako je istakao, izašla na teren, ali ništa nije preduzela na njegovom lociranju.

“Istog dana je viđen kod Marka Brajkovića, odakle je komšija Rade Sinđić prijavio policiji prisustvo naoružanog lica, nakon što je prepoznao Balijagića”, kazao je on, ističući da je Balijagić lociran i dan ranije u Sokocu i to kod Veka Zejaka, te da su mještani sela Sokolca i Pisane Jele obavijestili policiju, konkretno Nova Moračanina.

Brat ubijenih rekao je i da sumnja da je policija, prilikom izlaska na teren gdje je Balijagić lociran, svjesno propustila priliku da ga uhapsi i da nije ni izlazila iz vozila.

On je ukazao i na propust od 18. septembra te godine, nakon prijave krađe pušaka, kada Balijagić nije zadržan, iako je izvršen pretres njegove kuće.

Inspektor Ćemal Ljuca ranije je, o čemu su “Vijesti” pisale, kazao da nije počinio djelo koje mu je stavljeno na teret i da nije bilo propusta u radu.

Zamjenik komandira OB Bijelo Polje Borivoje Bulatović, koji je i komšija Alije Balijagića, kazao je da je više puta upozoravao kolege o opasnom povratniku i da je za krađu pušaka saznao iz biltena, ali da tada niko nije pominjao Balijagića kao počinioca, prenose Vijesti.

Napomenuo je da je o Balijagiću kao osumnjičenom za krađu pušaka saznao od kolege sa tog predmeta Danila Smolovića.

Bulatović je istakao da je, nakon saznanja da je kriminalistička policija identifikovala Balijagića kao osumnjičenog, više puta ukazivao i savjetovao kolege na postojanje rizika jer se radi o opasnom povratniku.

“Rekao sam im da ne idu sa obilježenim vozilom, da se čuvaju jer se radi o nepredvidivom licu”, kazao je on.

Nakon toga, dok se nalazio u vozilu, rođak mu je skrenuo pažnju na vozilo kojim su se u pravcu Grančareva kretali Balijagić i Zejak, za kojeg je takođe saznao da je osumnjičen za krađu, o čemu je odmah obavijestio Danila Smolovića.

Bulatović je naveo da je 21. oktobra 2024. godine operativno, od strane Radomana Čujkovića, obaviješten da se u mjestu Mioče u jutarnjim satima pojavila pijana osoba sa cegerom i puškom, a da je u drugom pozivu potvrđeno da je riječ o muškarcu, najvjerovatnije Aliji Balijagiću.

Nakon toga je obavijestio načelnika Regionalnog centra Sjever Harisa Đurđevića, od kojeg je tražio dodatno pojačanje, nakon što je upućena patrola u Mioče.

“U Mioče su krenuli Sava Nedović i Dalibor Marković, policijski službenici našeg odjeljenja, i Vuk Moračanin i Marko Marković iz kriminalistike. Naložio sam im da stave pancire i da budu obazrivi zbog nepredvidivosti Alije Balijagića i zato što je, po operativnoj informaciji, bio u pijanom stanju, a moguće i da je imao pušku sa sobom. To je bilo ujutru oko 9.00 časova. Par puta sam se čuo sa svojim službenicima, a Sava Nedović me je poslije određenog vremena pozvao i rekao mi da je velika magla, da je najvjerovatnije u pitanju Alija i da im je pobjegao u maglu”, kazao je Bulatović, dodajući da je, nakon što su pretragom pronašli ceger, flašu rakije, koka-kole i patron lovačke puške, tražio da se mjesto obezbijedi i izvrši uviđaj, pišu Vijesti.

Na pitanje državne tužiteljke Danijele Đuković da li mu je poznato da su postojale prijave mještana Mioča, Kičave i Sokolca u septembru te godine, odgovorio je da jedina prijava za koju zna jeste ranije pomenuta od 21. oktobra, po kojoj je postupio.

On je ispričao da je 25. oktobra od dežurne službe obaviješten da je neko od mještana prijavio da se Balijagić nalazi u Sokolcu, u Pisanoj Jeli, i da se kreće sa puškom, te da je opet upozorio kolege na obazrivost, nakon čega su pretražili više od deset objekata.

“U Sokolac su krenuli Nedović Sava, Kos Adnan, Šekularac Mijomir, Dalibor Marković i Željko Madžgalj, dok Danilo Smolović nije krenuo jer je došao malo kasnije... Više puta sam se čuo sa Nedović Savom i Mijomirom Šekularcem i poznato mi je, jer su me obavijestili, da su obišli više od 10 objekata, da su razgovarali sa građanima koji su prijavili Aliju, kao i da su bili u kući i obavili razgovor sa sada pokojnim Madžgalj Milankom i Jovanom. Niko od mještana Sokolca u tom momentu nije ukazao ni na jednu negativnu radnju u vezi sa Alijom, već samo da se šetao selom, svraćao kod mještana, predstavljao se kao lovac Drašković i pričao da je izgubio psa”, kazao je on, navodeći da je bio kraj smjene i da niko od mještana nije prijavio nikakvu alarmantnu situaciju, prenose Vijesti.

Luka Delić je ispričao da su on i Lenka Čabarkapa iz mjesta Bijela Stijena 24. oktobra pozvali policiju i prijavili kretanje naoružanog muškarca, ali da niko s njima nije kontaktirao, te da se Lenka zbog straha narednog dana spakovala i otišla kod sestre

Prema optužnom predlogu, okrivljeni samostalni policijski službenik Ljuca je, u vremenu od 21. jula 2024. godine do 25. oktobra 2024. godine, u svojstvu službenog lica, prekršio zakon i druge propise, na način što je do dana 21. jula prošle godine sačinio službenu zabilješku, očigledno nesavjesno postupajući u vršenju službe, o razgovoru sa Alijom Balijagićem u njegovoj kući u Banjem Selu.

Prema istom aktu, Bulatović je, u okviru ovlašćenja koje je imao, 21. oktobra 2024. godine, u vezi sa postupanjem prema operativno interesantnom licu Aliji Balijagiću, uputio policijske službenike Uprave policije OB Bijelo Polje u mjesto Mioče, sa kojima je bio u komunikaciji tokom obavljanja službenog zadatka, iako je imao saznanja da se radi o višestrukom povratniku u vršenju najtežih krivičnih djela i da je naoružan, te kao takav predstavlja opasnost po građane, nije preduzeo mjere i radnje koje bi intenzivirale aktivnosti na terenu u cilju njegovog hvatanja.