Balijagić je 25. oktobra oko 21 čas u Sokolcu ubio brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj, za šta je osuđen na 40 godina zatvora pred Višim sudom.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Samostalni policijski inspektor iz Bijelog Polja Vladan Drašković kazao je juče da je 24. oktobra pretprošle godine od kolege Nova Moračanina i građana obaviješten da se na području sela Pisana Jela, Sokolac i zaseoka Zaboj kreće muškarac sa puškom, za kojeg se ispostavilo da je Alija Balijagić, pišu Vijesti.

To je kazao juče u Osnovom sudu u Bijelom Polju, u nastavku suđenja službenicima policije Ćemalu Ljuci (49) i Borivoju Bulatoviću (60), zbog više propusta u radu prilikom postupanja prema Balijagiću, prije nego što je počinio dvostruko ubistvo.

Drašković je objasnio da je obavijestio šefa Ljucu, odmah nakon što mu je kolega Moračanin potvrdio da je lice sa fotografije, koju je proslijedio rođacima koji su ga primijetili, bio Balijagić.

“Između ostalog, pomenuo sam Ljuci i da se najvjerovatnije radi o Aliji Balijagiću. Nakon razgovora sam Moračanina obavijestio o tome, a to je sve bilo istog dana 24. oktobra, nakon 17 časova”, kazao je Drašković, dodajući da je Ljuci izdiktirao broj telefona koji je mještanima, navodno, ostavio Balijagić.

Objasnio je da se te večeri više puta čuo sa Ljucom, koji mu je rekao da je pozivao taj broj, ali da je isključen.

Inspektor je objasnio da je prije podne, to jest prije 12 časova, tog 25. oktobra, hitnim telefonskim pozivom obavijestio pomoćnika načelnika Veselina Novovića (Ljuca se nije javljao na pozive) da se Balijagić kreće kroz zaseok Zaboj, nakon što mu je mještanka koja je prijavila slučaj, na osnovu uvida u fotografiju, potvrdila da se radi o Balijagiću.

“Ubrzo sam stupio u kontakt sa Ljucom, koji je rekao da ga je Novović već obavijestio i da će preduzeti potragu za tim licem. Svoja saznanja od 24. i 25. 10. 2024. godine, sam unio u elektronskoj formi odmah po saznanju, a to je bilo dostupno pretpostavljam rukovodiocima, ali i koordinatoru službe”, kazao je Drašković.

Na pitanja Ljuce, Drašković je kazao da se sjeća da mu je 24. 10. rekao da o saznanjima o Balijagiću upozna i kolege Šutovića i Šekularca, koji su bili na terenu, što je i uradio.

“Ljuca me je pitao da objasnim gdje se nalazila patrola u odnosu na mjesto gdje je lociran Balijagić i objasnio da se patrola nalazila na Đapanovom grobu, a ja sam govorio da je lociran na Sokolcu, što je potpuno na drugoj strani.”

On, međutim, nije mogao da se sjeti, ali nije ni sporio Ljucine tvrdnje da mu je tom prilikom rekao da sumnjaju da se Balijagić, prema operativnim informacijama, noću krije da prespava u kući svog prijatelja Rizvana Kolića.

Drašković je, odgovarajući na pitanje punomoćnika oštećene porodice Miladina Joksimovića, kazao da ne zna da li je nakon razmjene fotografije sa kolegom Moračaninom i potvrde da se radi o Balijagiću, održan neki organizacioni sastanak u OB Bijelo Polje sa planom lociranja ili hapšenja.

Na pitanje predstavnika oštećene porodice Velibora Madžgalja, policijski službenik je kazao da mu nije poznato da li je policija reagovala i poslala patrolu nakon prijava i izašla na teren u jutarnjim satima, prije kobnog događaja tog dana.

Madžgalj je nakon toga uzviknuo: “Znači, sve su znali i pustili ga”.

Da sam znao...

Ni deset minuta nije prošlo od kad je u 11 časova 24. oktobra pretprošle godine komšiju Marka Brajkovića u Sokocu telefonskim putem pozvala unuka D. B. i upozorila da ne otvaraju vrata jer se pojavio naoružani opasni odmetnik, koji se predstavlja kao “lovac Drašković”, kada je na vrata pokucao čovjek sa puškom na ramenima, koji je odgovarao opisu i predstavio se kao taj čovjek, prenose Vijesti.

Kako je pojasnio, Brajkovići se međaše sa sada pokojnim Madžgaljima, koji su te večeri ubijeni.

Ispričao je da mu je Markova supruga Slobodanka kazala da ne može da uđe u kuću jer je tu komšija koji šiša njenog supruga Marka, nakon čega je on sjeo ispred kuće na livadi.

Sinđić je ispričao da je, nakon što ga je Slobodanka zamolila i on sjeo ispred.

Nakon što je pitao je li puška puna, muškarac je krenuo da mu pokaže pri čemu mu je jedan metak pao na zemlju, dok su dva ostala u cijevi.

“Kako sam se sagnuo i podigao metak, on mi je uperio pušku u pravcu grudi na velikoj blizini. Ja sam mu rekao šta uperuješ tu cijev u mene i opsovao”, kazao je Sinđić, dodajući da je otišao i pozvao policiju nešto oko podne, ili petnaest minuta kasnije, koja je stigla u Sokolac nakon sat i po.

Sinđić je istakao da je od policije saznao da se radi o Balijagiću, nakon što su mu policajci pokazali fotografiju, ali da mu tom prilikom niko od šest policajaca nije rekao da se radi o opasnom čovjeku niti da obavijesti komšije, pišu Vijesti.

“Da sam znao makar bi prvo bratu, a i svim komšijama rekao. U Sokolcu je u momentu kad se desilo ubistvo, bilo oko 20 kuća otvorenih”...