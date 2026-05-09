Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Nemanji Zurovcu i Mehmedu Mekiću zbog osnovane sumnje da su zajedno sa, za sada nepoznatim licima, izvršili krivična djela kriminalno udruživanje i učestvovanje u grupi koja spriječi službeno lice u vršenju službene radnje, u pokušaju.

Kako je saopšteno iz policije, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni, djelujući organizovano i sa unaprijed podijeljenim ulogama, na više službenih vozila Uprave policije postavljali GPS uređaje za praćenje kretanja vozila i policijskih službenika, te da su na taj način prikupljali podatke o kretanju službenih vozila, kako bi omogućili blagovremeno upozoravanje drugih lica na aktivnosti policije i otežali sprovođenje službenih radnji, prenosi Dan.

"Zadržavanje lica N.Z. je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, mogućnost uticaja na saučesnike, kao i opasnost od ponavljanja krivičnog djela, dok je M.M. zadržan zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticajem na saučesnike "zaključuje se u saopštenju policije.