Posljednje suđenje odgođeno je 26. aprila, nakon što je optuženi Goran Rakočević otkazao punomoć svom advokatu, zbog čega nijesu bili ispunjeni uslovi za održavanje glavnog pretresa

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Ni osam godina nakon što je novinarka Olivera Lakić ranjena hicem u nogu ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici, kraj prvostepenog suđenja optuženima za pokušaj njenog ubistva i dalje se ne nazire.

Postupak za napad na Lakić u međuvremenu je spojen sa predmetom koji se vodi za ubistvo Miodraga Kruščića, nakon što su istražitelji utvrdili da iza oba slučaja stoji ista kriminalna organizacija, kojoj se na teret stavljaju i druga teška krivična djela, pišu Vijesti.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

Posljednje suđenje odgođeno je 26. aprila, nakon što je optuženi Goran Rakočević otkazao punomoć svom advokatu, zbog čega nijesu bili ispunjeni uslovi za održavanje glavnog pretresa. Nastavak suđenja zakazan je za 12. maj.

Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pripadnici kriminalne grupe Milana Vujotića pratili su Lakić duži vremenski period prije nego što su je 8. maja 2018. godine sačekali ispred zgrade u kojoj živi i ranili hicem u nogu, prenose Vijesti.

Tužilaštvo tvrdi i da je tokom istrage o tom napadu iz zatvora planirana njena likvidacija, ali da je taj plan spriječen nakon što je Bajram Pista odustao od izvršenja i pristao na saradnju sa istražiteljima.

Pista je uhapšen 29. aprila 2019. godine i više od godinu nije iznosio odbranu pred istražiteljima.

Kasnije je odlučio da sarađuje sa tužilaštvom i detaljno govori o planiranju napada na novinarku.

Ranije objavljeni transkripti komunikacije sa nekada zaštićene aplikacije Skaj pokazali su da je bivši policijski službenik Petar Lazović, prema tvrdnjama SDT-a, pokušavao da opstruiše istragu o pokušaju ubistva novinarke nakon što je Pista odlučio da govori pred specijalnim tužiocima i prizna svoju, ali i ulogu drugih okrivljenih u tom zločinu.

Iz komunikacije Lazovića sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem, koju je Evropska agencija za sprovođenje zakona (Europol) još ranije dostavila crnogorskim istražiteljima, proizilazi da su razgovarali o načinima da ospore Pistino svjedočenje i rezultate poligrafskog testiranja.

Pista je istražiteljima ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač navodnog vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa kriminalnom grupom koja je od njega tražila da ubije Lakić, ali i Budvane Marka Ljubišu Kana i Gorana Slovinića Brala, pišu Vijesti.

Za ubistvo novinarke, kako tvrdi, ponuđeno mu je 200.000 eura, uz obrazloženje da je "vidjela neku svesku".

Prema njegovim tvrdnjama, Veselin Bubanja mu je u spuškom zatvoru rekao da je Lakić "vidjela nešto što nije trebalo", nakon čega je počelo njeno praćenje i fotografisanje, a podaci su navodno prosljeđivani sada pokojnom Filipu Kneževiću.

Pista je tvrdio i da je Filip Bešović bio vozač tokom praćenja novinarke i da je javljao kada je sama i kada joj se može prići.

Prema transkriptima komunikacije sa Skaj aplikacije, Lazović je nakon toga pokušavao da osmisli strategiju kako bi zaštitio nalogodavca pokušaja ubistva, kojeg u porukama oslovljava nadimkom Ribić.

U komunikaciji sa Milovićem od 20. novembra 2020. godine traži od njega da razgovara sa Komitom, odnosno Radojem Zvicerom, kako bi se dogovorili koga da pošalju na poligrafsko testiranje i tako pokušaju da ospore ono što je Pista priznao.

On je u tom periodu bio službenik Odsjeka za posebnu operativnu podršku u okviru Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti.

Tadašnji specijalni tužilac, sada optuženi Saša Čađenović saopštio je krajem 2020. godine da je motiv napada na Lakić bio pokušaj da se spriječi da istražuje djelovanje kriminalnih organizacija i njihove veze sa grupama iz regiona.

Pista je tokom istrage govorio i o drugim krivičnim djelima koja se, prema njegovim tvrdnjama, dovode u vezu sa pripadnicima kavačkog klana, uključujući planiranje ubistava, podmetanje eksploziva i organizovanje bjekstava Maria Miloševića iz zatvora.