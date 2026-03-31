U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljeno suđenje četrnaestočlanoj kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić.

Tokom današnjeg ročišta sud je kao dokaz sproveo video snimke sa nadzornih kamera na koji je prikazano i samo izvršenje ubistva Kruščića, prenosi Dan.

Izvršen je i uvid u snimke iz unutrašnjosti jedne zgrade na kojem se vidi kretanje dvije muške osobe.

Vještak Nemanja Radojević je, između ostalog, sudu kazao povodom antropološkog vještačenja da nema apsolutne pouzdane tvrdnje da je Mario Milošević na snimku koji je sporveden kao dokaz u sudnici.

,,Na snimku se uočava maskirano lice, sa pištoljem u ruci, izlazi iz portuna zgrade i u oštećenog ispaljuje više projektila i udaljava se trčećim korakom", konstatovao je sudija.

Vještak Nemanja Radojević se izjašnjavao na pitanja advokata Miloša Vuksanovića povodom antropološkog vještačenja

,,Kao što se i laički vidi, svi dostavljeni snimci su ograničenog kvaliteta. Jasnoća rezolucije snimaka je slaba. S tim u vezi ja sam se u izjašnjenju, kada sam opisivao antropološke karakteristike osoba sa snimka i silikonske maske, mogao da se samo djelimično izjasnim o specifičnim antropološkim karakteristikama", kazao je vještak na pitanje advokata Vuksanovića.

On se izjasnio i povodom uglova snimanja nadzorne kamere.

,,Ugao snimanja kamere koja je snimila neposredno izvršenje krivičnog djela je ograničeno povoljan za antropoliško vještačenje. Što je takođe bio jedan od faktora koji je samo djelimično dozvolio opis silikonske maske", pojasnio je vještak, kako piše Dan.

On je kazao da se antropološkim vještačenjem ne može apsolutno pouzdano tvrditi da je neka osoba na snimku i kao primjer pouzdanog vještačenja navaeo DNK vještačenje.

Zatim ga je advokat Miloš Vuksanović pitao o stepenu vjerovatniće u ovakvim vještačenjima.

,,Bilo koji stepen izjašnjenja o vjerovatnoći, "vrlo vjerovatno", "gotovo sigurno", dozvoljava mogućnost da se radi o nekoj drugoj osobi. Na toj skali izjašnjenje da je "moguće" da se radi o istoj osobi je na najnižem nivou skale", pojasnio je vještak.

On se izjasnio i povodom nalaza vještačenja u odnosu na Marija Miloševića.

,,Mario Milošević ima sve opšte antropološke karakteristike koje je bilo moguće opisati i kod osobe sa video snimka. Pri čemu je uz to bilo moguće opisati i još par njih, četiri.Karakteristike lica, face. To čak ni u tom slučaju nije dovoljno da bi apsolutno pouzdano utvrdili da se on nalazi na ovom snimku, jer postoji još mnogo osoba u opštoj populaciji koje mogu imati iste ove antropološke karakteristike", istakao je vještak.

Vještak je, između ostalog, kazao da se ni u jednom vještačenju nije izjasnio da je apsolutno sigurno neka osoba prikazana na video snimku koji je predmet antropološkog vještačenja i dodao: "to nema tu težinu kao dokaznu snagu. Antropološko vještačenje nema dokaznu snagu kao DNK".

Odbrana će se na narednom ročištu izjasniti povodom eventualnog dopunskog neposrednog vještačenja Miloševića.

Optuženi su se interesovali i za datum saslušanja svjedoka Bajrama Piste, za šta sud nije zvanično saopštio datum.

Podsjećamo, optužnica je osim Milana Vujotića, obuhvatila i Filipa Bešovića, Gorana Rakočevića, Luku Bulatovića, Filipa Kneževića i Veselina Bubanju, te bivše policajce Darka Lalovića, Marija Miloševića, Dejana Vukašinovića, Branislava Karadžića, Gorana Vukčevića, Mijajla Stojanovića, Aleksandra Ljumovića i Sanju Božović, piše Dan.

Kao direktni izvršilac ubistva Podgoričanina Miodraga Kruščića označen je Mario Milošević.

On je osumnjičen da je 21. maja 2018. godine ubio Kruščića dok je sjedio u kafiću na Starom aerodromu u Podgorici.

Filip Knežević, optužen je da je pucao u Oliveru Lakić, 8. maja 2018. godine, ispred ulaza zgrade u Podgorici, u kojoj živi. Ona je tada ranjena u nogu.

Optuženima se, pored ostalog na teret stavlja i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.