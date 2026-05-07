Advokat Zoran Piperović zatražio je danas ukidanje pritvorar za njegovog branjenika Aleksandra Mijajlovića.

Pred vanraspravnim vijećem Višeg suda u Podgorici danas je održano ročište za kontrolu optužnice koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, tužiteljke Andrijane Nastić i Predraga Boškovića zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a Mijajlović i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

Spičanovića terete i za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo odavanje tajnih podataka, Lazovića za dva krivična djela odavanje tajnih podataka, Pavićevića i za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a okrivljenu Nastić i krivično djelo odavanje tajnih podataka, prenose Vijesti.

Piperović je izjavio da optužnica nema pravno utemeljenje i da bi njeno potvrđivanje predstavljalo opasan presedan za pravosudni sistem. Dodao je da u optužnici SDT-a nema osnovnih elemenata krivičnih djela koja se stavljaju na teret okrivljenima.

"Sve može da se desi, ali ova optužnica ne smije biti potvrđena. Ukoliko bi se to dogodilo, uveli bismo pravilo da svako može završiti u zatvoru bez stvarnog pravnog osnova. U predmetu ne postoje dokazi o organizovanoj kriminalnoj grupi, niti o njenoj strukturi i ciljevima. Ne postoji plan, nema cilja navodne kriminalne organizacije, niti konkretnih radnji koje bi potvrdile njeno postojanje. U optužnici se navode različite komunikacije i kontakti među ljudima, ali iz toga se ne može izvesti zaključak o postojanju organizovane kriminalne grupe”, istakao je Piperović.

Smatra da se u tekstu optužnice navode nelogičnosti.

"Imamo situaciju da se u optužnici pominju lica koja nijesu obuhvaćena postupkom, što dodatno dovodi u pitanje njen kvalitet i ozbiljnost. Ovo je dokument bez presedana u dosadašnjoj praksi", ocijenio je Piperović.

Zatražio je ukidanje pritvora za svog branjenika.

"Smatram da je čitav postupak konstruisan kako bi se određeni ljudi zadržali u pritvoru bez valjanog pravnog osnova. U optužnici se na pet mjesta spominje Ranko Ubović. koji kao što vidite, nije optužen. Treba li dalje? Samo još nema Zorana Lazovića. Nadam se da vam je sve jasno", istakao je Piperović.

U saopštenju SDT-a se između ostalog navodi da iz elektronskih, materijalnih i personalnih dokaza koje je Specijalno državno tužilaštvo, zajedno sa Specijalnim policijskim odjeljenjem prikupilo u izviđaju i istrazi, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni A. M., sa za sada nepoznatim licima, organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druga, za sada nepoznata lica, koja je djelovala u Crnoj Gori, u periodu od 2019. do februara 2024. godine, i imala je za cilj vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, radi sticanja nezakonite moći, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije je postojala spremnost za primjenu i primjenjivalo se nasilje i zastraživanje i koristile su se privredne i poslovne strukture, a postojao je uticaj kriminalne organizacije na političku i izvršnu vlast, sredstva javnog informisanja i druge važne društvene činioce, pišu Vijesti.

Iz SDT-a dodaju da iz prikupljenih dokaza u prethodnom postupku posebno proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni organizator, preko okrivljenih koji su zaposleni u državnim organima ili su nosioci javnih funkcija, i to okrivljenog Spičanovića kao pomoćnika direktora Uprave policije i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, okrivljenog Lazovića kao službenika Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije, okrivljenog Pavićevića kao načelnika Centra bezbjednosti Podgorica Uprave policije, okrivljene Nastić kao državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i okrivljenog Boškovića kao koordinatora za opštinu B., Političke partije DPS, za praćenje Parlamentalnih izbora 2020. godine, koji su protivpravno iskorišćavali svoje položaje i ovlašćenja, pribavljao tajne i druge podatke, kojima nije smio raspolagati.