U podgoričkom Višem sudu danas je nastavljeno suđenje četrnaestočlanoj kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, prenosi Dan.

Suđenje je nastavljeno izvođenjem velikog broja pisanih dokaza među kojima su se našli zapisnici Uprave policije, službene zabilješke, izvještaji o uviđaju lica mesta ali i nalazi i mišljenja vještaka različitih struka. Na suđenju je pročitan nalaz i mišljenje vještaka obducenta pokojne Dragane Čukić.

Pročitan je nalaz vještaka specijaliste za sudsku medicine Dragane Čukić, od 16. maja 2018., o povredama koje je zadobila novinarka Lakić.

U nalazu i zaključku vještaka specijaliste za sudsku medicine Čukić se između ostalog navodi da je oštećena Olivera Lakić zadobila strijelnu ranu prostrelinu sa ulaznom ranom na zadnjoj strani desne potkoljenice, u gornjoj trećini na oko četiri santimetra ispod zatkoljene jame, odnosno na oko 31 centimetar iznad ravni desne pete, pišu Vijesti.

Tu se nalazi nepravilna, približno eliksasta rana, promjera oko 12 x 7 milimetara, koja se kanalom nastavlja odozgo na dolje, od nazad prema naprijed i s desna u lijevo. I završava izlaznom ranom na zadnjoj unutrašnjoj strani desne potkoljenice. Smjer kanala strijelne rane prostreline je odozgo na dolje, od nazad prema naprijed, s desna u lijevo, u anatomskom položaju noge.

Navedena povreda nastala je djelovanjem projektila ispaljenog iz ručnog, vatrenog oružja. Navedena povreda, u vrijeme nanošenja, kvalifikuje se kao obična teška tjelesna povreda, a prilikom nanošenja ove povrede, otvor vatrenog oružja bila su u desno, iznad i iza ulazne rane.

Na osnovu neposrednog pregleda oštećene Olivere Lakić, koji je vještak dr Čukić obavila lično neposredno na Odielenju vaskulame hirurgije Kliničkog centra Cme Gore Podgorica 15. 05. 2018. godine dat je nalaz u kojem se navodi da na osnovu proučavanja pribavljene medicinske dokumentacije tjelesnog pregleda oštećene Lakić, proizlazi zaključak da je zadobila povredu strijelnu rana prostrelinu sa ulaznom ranom na zadnjoj strani desne potkoljenice, prenose Vijesti.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, od 20. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.