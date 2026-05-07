Cetinjanin K.P. (32), za kojeg policija navodi da je pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je zbog sumnje da je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu na Cetinju fizički napao zaposlenog i nanio mu povrede.

Iz Uprave policije saopšteno je da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje oko 22 časa obaviještena da je u ugostiteljskom objektu u Njegoševoj ulici zaposleno lice zadobilo udarac staklenom čašom u predjelu glave od strane nepoznate osobe.

“Kako se sumnja, događaju je prethodila kraća verbalna rasprava između osumnjičenog i zaposlenog lica, pri čemu je osumnjičeni izvršio nasilje nad oštećenim i nanio mu tjelesne povrede nakon čega se udaljio sa lica mjesta. Postupajući po prijavi, cetinjska policija je ubrzo operativnim radom na terenu identifikovala osumnjičeno lice kao K.P. (32) iz Cetinja, nastanjenog u Budvi, koji je u policijsko-operativnim evedenicijama označen kao pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe”, kazali su iz policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, koji je naložio hapšenje osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

“K.P. će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje”, kazali su iz policije.