Biznismen nije komandovao tužiocu, već se brat dopisivao sa sestrom koja nije odavala tajne i povjerljive podatke. Već sedam mjeseci ne mogu racionalno da shvatim otkud ja kao optužena u ovoj optužnicu. Ja sebe i dalje vidim kao tužiteljku, a ne kao navodnog člana OKG. To je večeras saopštila viša državna tužiteljka Andrijana Nastić prilikom ročišta za kontrolu optužnice koju je SDT podnijelo protiv nje, njenog brata i biznismena Aca Mijajlovića, nekadašnjeg načelnika OB Bar Draga Spičanovića, bivšeg ministra Predraga Boškovića, te nekadašnjeg načelnika podgoričkog OB Podgorica Milovana Pavićevića i policajca Vladana Lazovića, prenosi Pobjeda.

Njih SDT, između ostalog, sumnjiči za kriminalno udruživanje. Nastić se tereti za zloupotrebu službenog položaja i odavanje tajnih podataka.

Tužiteljka Nastić je pred vijećem sudije Zorana Radovića kazala da joj je dvostruko teško jer se pred sudom nalazi i kao okrivljena i kao sestra Mijajlovića te da sa njim ima blizak porodični odnos.

“Jedina organizacija kojoj sam pripadala i pripadam je Tužilačka organizacija. Nikakva kriminalna priča ne postoji. Svoj identitet sam sticala i gradila normalnim odnosom prema životu i poslu. Meni brat ne može biti šef OKG, već isključivo član porodice”, utvrdila je tužiteljka Nastić.

Istakla je da je od prve objavljene poruke u medijima jasno da se radi o privatnoj komunikaciji koja je kriminalizovana.

“To je prepiska sa bratom, sa osobom od povjerenja. Ja se mom bratu žalim kad mi je teško, kad sam pod stresom i to su emocije za koje mislim da imam pravo i kao sestra i kao tužiteljka”, ispričala je ona.

Dodala je da su poruke izvučene iz konteksta i da je jasno da se vidi da je komunikacija na relaciji brat – sestra.

“Neke od tih poruka nijesam trebala da razmjenjujem sa bratom, ali sam sigurna da svako u ovoj sudnici razmjenjuje poruke sa bliskim osobama. Volim svog brata, žalim što je ovdje na optuženičkoj klupi”, navela je ona.

Naglasila je da joj je izuzetno teško pao navod optužnice da je “početak djelovanja OKG 2020. godina”.

“To je bila najteža godina u mom životu. Za 15 dana sam izgubila oba roditelja zbog korone. I ja sam bila teško bolesna. Potom su umrli roditelji mog supruga. Za kratko vrijeme ostali smo bez četiri člana porodice”, ispričala je tužiteljka Nastić.

Kako je kazala, njen brat joj se tada našao kao oslonac u najtežim trenucima.

“Ovo nije neka patetika, već želim sudu da predočim naš odnos. Ja nikada nijesam dobijala bilo kakve naloge ili uputstva od mog brata”, precizirala je.

Ističe da joj je teško palo i njeno hapšenje koje je, kako je navela, izvedeno represivno i na krajnje degradirajući način.

“Mislim da su tog dana moje slike sa lisicama bile najviše prisutne, čime se odmah stvara slika da sam kriva bez obzira na ishod postupka. Mislim da ovo nijesam zaslužila ni kao njihova kolegenica, jer sam dala ogroman doprinos Tužilaštvu,” pojasnila je tužiteljka.

Dodaje da joj nije jasan ni period u kome je navodno bila član OKG, od 2020. do 2024. godine.

“Jer moj odnos sa bratom nema rok trajanja. Ne poznajem nikog od optuženih, osim brata i dvoje tužilaca koji su saslušani kao svjedoci. Nikada nijesam imala kontakte sa političarima, biznismenima, nijesam se bavila pitanjima crkve i medija”, kategorična je Nastić.

Prema njenim riječima, optužnica sadrži poruke bez materijalnih dokaza te iskaze svjedoka koji nijesu protiv nje.

“Tačno je da mi je govorio da posao tužioca nije za ženu, da idem u advokate posebno nakon dvije tragedije na Cetinju gdje sam bila postupajući tužilac. Nikakve koristi ni benefite od njega nijesam nikada imala, živim od plate. Svih sedam mjeseci strpljivo sam čekala početak procesa da bi se dokazala istina, jer javnost nije imala jasnu sliku, bombardovana je poluinformacijama”, poručila je tužiteljka Nastić.

Dodala je da prilikom dopisivanja nijesu nanijeli nikome štetu niti bilo koga diskreditovali.

“Tražim da se ovaj postupak obustavi, jer smatram da bi sve dalje od ovoga bilo iscrpljivanje zato što je jasno da se radi o privatnoj prepisci sa članom porodice”, zaključila je Nastić.

Podsjećamo, optužnicom SDT Mijajlović se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, a Spičanović i za zloupotrebu službenog položaja i odavanje tajnih podataka, koje se na teret stavlja i Pavićeviću i Nastićevoj.

Lazović je, osim za stvaranje kriminalne organizacije, osumnjičen i za dva krivična djela odavanje tajnih podataka.

Mijajlović i Spičanović se, odlukom sudije za istragu, nalaze u pritvvoru, dok se ostali brane sa slobode.