U velikoj međunarodnoj akciji kodnog naziva „SPEKTAKULAR“, usmjerenoj na razbijanje tzv. Balkanskog kartela, u Crnoj Gori je uhapšeno sedam osoba, među kojima su Svetislav Filipović (47), G.B. (35), E.B. (22) i P.K. (25) iz Podgorice, dok su E.A. (35), B.V. (30) i P.P. (33) takođe lišeni slobode zbog sumnje na kriminalno udruživanje i trgovinu drogom, saopštio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, navodeći da je ukupno procesuirano 14 osumnjičenih, dok su četiri osobe uhapšene u Njemačkoj.

„Prije svega želim da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime Uprave policije i uputim zahvalnost predstavnicima medija na odzivu za prisustvo današnjoj pres konferenciji, koja je organizovana u vezi sa realizacijom velike međunarodne akcije, usmjerene na razbijanje takozvanog Balkanskog kartela i lišenje slobode međunarodnih krijumčara droge, među kojima su i državljani Crne Gore. Posebnu zahvalnost upućujem kolegama iz Njemačke i Europol-a koji su danas prisutni u Crnoj Gori u pružanju pomoći za realizaciju ove aktivnosti i razmjenu informacija u realnom vremenu“, kazao je Šćepanović.

On je naveo da je Uprava policije početkom oktobra 2024. godine započela složenu višemjesečnu međunarodnu operaciju kodnog naziva „SPEKTAKULAR“, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.

„U istražnim fazama kao lideri u ovoj aktivnosti uključene su i partnerske službe SR Njemačke, Austrije, Holandije i Španije, uz jaku podršku specijalizovane jedinice EUROPOL-a za borbu protiv droge koja je omogućila stalnu koordinaciju operativnih aktivnosti, razmjenu informacija i analitičku podršku prilikom obrade podataka i finansijsku podršku za realizaciju operacije“, istakao je on.

Prema njegovim riječima, istražne mjere organa iz više država bile su usmjerene na otkrivanje prikrivene kriminalne mreže koja je djelovala na više kontinenata.

„Istražne mjere i radnje organa otkrivanja krivičnih djela Crne Gore, Austrije, Belgije, Holandije, Španije i Njemačke bile su dominantno umjerene na transnacionalnu dimenziju otkrivanja prikrivene kriminalne mreže koja je djelovala u više zemalja na više kontinenata i sprovodila trgovinu narkoticima – kokain i kanabis u velikim količinama, trgovinu oružjem i vršila druga krivična djela“, rekao je Šćepanović.

Kako je pojasnio, kriminalne aktivnosti obuhvatale su krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike ka Evropskoj uniji, kao i transport kanabisa i hašiša iz Azije.

„Kriminalne aktivnosti su podrazumijevale krijumčarenje narkotika – kokaina iz Južne Amerike ka zemljama Evropske unije, dok je krijumčarenje kanabisa i hašiša sprovođeno dominantno rutom iz Azije ka zemljama Evropske unije i manjim dijelom kroz krijumčarske rute na području Evrope, korišćenjem pomorskog kontejnerskog saobraćaja, kao i vazdušnog saobraćaja i kopnenih krijumčarskih ruta, uključujući skrivene sofisticirane metode transporta“, naveo je direktor policije.

On je kazao da je utvrđeno da je kriminalna mreža djelovala i u Crnoj Gori i na međunarodnom nivou.

„Na osnovu sprovedenih policijsko tužilačkih aktivnosti nedvosmisleno je utvrđeno da je ova kriminalna mreža vršila nabavku, prodaju i posredovanje u prodaji opojnih droga kokain i marihuana, organizovala mrežu preprodavaca i posrednika kako u nacionalnim okvirima – teritorija Crne Gore, tako i na međunarodnom nivou, na teritoriji Bolivije, Dominikanske Republike, Tajlanda, Njemačke, Holandije i Belgije“, kazao je Šćepanović.

U realizaciji akcije u Crnoj Gori učestvovalo je više od 100 policijskih službenika.

„U ovoj aktivnosti na teritoriji Crne Gore, kojom su koordinirali službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv droga, učestvovalo je preko 100 policijskih službenika, među kojima su i pripadnici Posebne jedinice policije i službenici jedinica za borbu protiv droga iz regionalnih centara i odjeljenja bezbjednosti“, rekao je on.

Govoreći o rezultatima, Šćepanović je naveo da su sprovedene pretresne i hapšenja u više država.

„Prilikom današnje finalne međunarodne operacionalizacije i realizacije ove aktivnosti, sprovedene su na teritoriji Crne Gore i Njemačke, uz podršku EUROPOL-a i tom prilikom izvršen je pretres 11 lokacija u Crnoj Gori, procesuirano je za sada 14 osumnjičenih lica, od čega 10 u Crnoj Gori i 4 lica su lišena slobode u Njemačkoj, a među ovim licima je i jedno lice iz Crne Gore, koje se tretira kao visokorangirana meta organa za sprovođenje zakona na međunarodnom nivou“, istakao je on.

Dodao je da su hapšenja realizovana i u Crnoj Gori.

„Danas je u Crnoj Gori lišeno slobode sedam lica, dok se osmo lice nalazi u UIKS-u zbog drugog krivičnog djela, a za dva lica se preduzimaju mjere i radnje na njihovom lociranju“, kazao je Šćepanović.

On je iznio detalje o osumnjičenima.

„Do sada prikupljeni dokazi i podaci ukazuju da je: S.F. (47) iz Podgorice lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio kvalifikovani oblik krivičnog djela neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od maksimalnih 15 godina zatvora i krivično djelo nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama”, kazao je on.

G.B. (35) iz Podgorice, E.B. (22) iz Podgorice, rođen u Bijelom Polju i P.K. (25) iz Podgorice, su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“G.B. (50) iz Podgorice, rođen u Beranama, koji se već duži vremenski period ne nalazi na teritoriji Crne Gore, i koji je formirao dio ove kriminalne mreže i izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a čiji su članovi postali; E.A. (35) iz Podgorice, B.V. (30) iz Podgorice, rođen na Cetinju i P.P. (33) iz Podgorice, lišeni su slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo kriminalno udruživanje i krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, istakao je on.

Kako je dodao, mrežu su činile i osobe povezane sa visokorizičnim kriminalnim grupama.

„Ovu kriminalnu mrežu činile su i heterogene strukture, među kojima su identifikovani pripadnici jedne visokorizične kriminalne grupe, koji su ostvarili saradničku mrežu, a to su: S.N. (34) iz Niša, koji se trenutno nalazi u UIKS-u zbog izvršenog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, registrovan kao član jedne od visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa. Aktivnostima službenika Uprave policije u avgustu 2025. godine osujećeno je njegovo djelovanje i kako se sumnja spriječeno je ubistvo i procesuiran je V.V. (36) sa Cetinja, međunarodno traženo lice, član visokorizične organizovane kriminalne grupe, koji je osuđen prvostepenom presudom na kaznu zatvora u trajnju od 15 godina zbog krivičnog djela teško ubistvo. Krivičnom prijavom se sumnja da su ova dva lica izvršila krivično djelo neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, rekao je Šćepanović.

On je saopštio i ukupne rezultate operacije.

„Ukupan bilans, odnosno rezultat ove operacije je zapljena oko 4,5 tone narkotika, u 12 pojedinačnih velikih zapljena, od čega: 2,7 tona kokaina u Boliviji, (te je u ovoj akciji krajem 2024. godine 10 lica lišeno slobode) i 1,8 tona razlititih vrste droga u Evropi – Belgija, Njemačka i Crnoj Gora, od čega oko 1,55 tona kanabisa, 120 kg hašiša i oko 120 kg kokaina“, naveo je on.

Šćepanović je poručio da je Crna Gora ovom akcijom pokazala kredibilitet u međunarodnim okvirima.

„Crna Gora je prilikom sprovođenja i realizacije ovih aktivnosti pokazala da je lider u regionalnim inicijativima, a učešće respektabilnih međunarodnih partnera pokazuje rejting naših organa za sprovođenje zakona u međunarodnim okvirima i vrlo jasnu podršku i povjerenje međunarodne obavještajne zajednice i krovne agencije Evropske unije – EUROPOL-a“, kazao je on.

Uputio je zahvalnost učesnicima akcije i najavio nastavak borbe protiv organizovanog kriminala.

„Na kraju želim da uputim izraze zahvalnosti i poštovanja kolegama iz naših partnerskih službi, svim službenicima Uprave policije koji su učestovali u ovoj aktivnosti, kao i državnoj tužiteljki koja je rukovodila ovom složenom istragom, uz jasnu poruku da nastavljamo nesmanjenim kapacitetom u borbi protiv visokorizičnih organizovanih kriminanih grupa u suzbijanju krijumčarenja narkotika kao dominantne transnacionalne kriminalne aktivnosti, kao i otkrivanju krivičnih djela definisanih kao prioritetne nacionalne oblasti“, zaključio je Šćepanović.

