Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako navodi Portal RTCG, Agenciju su pitali o stanju bezbjednosti u zemlji nakon što je sinoć načelnik Odjeljenja bezbjednosti Berane Željko Babović saopštio u lokalnom parlamentu da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naredio dodatan oprez u tom gradu, jer postoji rizik od terorizma.

Odgovore ANB prenijeli su u cjelosti.

"Iran i teroristićke organizacije čiji je sponzor su već duže vrijeme u fokusu međunarodne bezbjednosti, kako zbog tenzija sa državama Bliskog istoka, tako i sukoba sa Izraelom i SAD. Globalne terorističke organizacije poput ISIS i AQ, koriste ovakve situacije da putem kampanja na društvenim mrežama i putem medijskih kanala šire terorističku propagandu, lažne informacije i podstrekuju pristalice i simpatizere, te inspirišu "usamljene vukove" ili manje "uspavane" ćelije u različitim državama, pa i u Crnoj Gori, da izvrše terorističke napade.

U kontekstu sukoba na Bliskom istoku, a imajući u vidu moguću zloupotrebu migratornih kretanja u svrhe terorizma, kao i povezivanje sa kriminalnim organizacijama u cilju nabavke oružja, proporučene su povećane mjere bezbjednosti i potpuna kontrola granica, u cilju zaštite crnogorskih građana, ali i svih onih koji u Crnoj Gori borave po različitim osnovima - privatno, poslovno, turistički i slično.

Kada su u pitanju vjerske tenzije, iako za sada nije uočeno povećanje vjerskih tenzija u Crnoj Gori one se ne mogu isključiti zbog raširene kampanje da se preduzimaju bilo kakve aktivnosti čak i simbolične protiv Izraela i SAD, kao i njihovih građana i imovine na području Evrope i Zapadnog Balkana (ZB). Mogući su manji incidenti prema Jevrejskim zajednicama na Zapadnom Balkanu, uključujući i Crnu Goru", zaključeno je iz ANB Crne Gore.