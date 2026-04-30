Vlada Crne Gore danas će razmotriti Predlog zakona o oružju i municiji, kojim se pooštravaju uslovi za posjedovanje oružja, povećava starosna granica i skraćuje rok važenja isprava, saopštio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić.

" Imamo Predlog zakona o oružju i municiji, koji ima oko 150 članova, koji je u potpunosti usaglašen sa EK i koji je veoma važno mjerilo u evropskim pregovorima. Suština ovog zakona je unapređenje sistema evidencija, pooštravanje sistema kontrole i sankcija za nepoštovanje zakona. Išlo se u više pravaca u reformama koje produkuje ovaj zakonski projekat "istakao je on.

Pooštravaju se, kako je saopštio, uslovi za dobijanje isprava o posjedovanju oružja, a s ciljem sprječavanja zloupotreba, prenosi Dan.

" Kada govorimo o pooštravanju uslova za dobijanje oružanih listova, unapređenja idu u sljedećem pravcu: povećava se starosna granica sa 18 na 21 godinu, rok važenja isprava smanjuje se sa 10 na pet godina, proširuje se opseg krivičnih djela za koje je lice osuđeno ili je u postupku, a koja ga onemogućavaju da dobije ispravu za oružje. Oružane listove mogu dobijati stranci sa stalnim boravkom i crnogorski državljani " kaže Bečić.

Zdravstveno uvjerenje će izdavati javne zdravstvene ustanove, i to domovi zdravlja u Kotoru, Podgorici i Beranama, a uvjerenje će se izdavati na osnovu komisije koju formiraju te zdravstvene ustanove.

Bečić je istakao i da zakon predviđa vanredne, nenajavljene preglede.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović istakao je da je ovo suštinska promjena.

" Ovaj zakon nastao je iz potrebe da kao društvo budemo sigurniji i odgovorniji u borbi s rizicima " istakao je Šaranović, i naglasio da su građani bili dio ovog zakona.

"Inicjativa poznata pod nazivom Markov i Mašanov zakon ozbiljno su razmotreni, i dobar dio je implementiran. Oni predlozi koji nijesu mogli biti dio zakona, biće tretirani kroz podzakonske akte " istakao je Šaranović.

Naglasio je da je ovaj zakon dobio podršku Evropske komiisje, piše Dan.

Pojašnjava da zakon reguliše i obilježavanje oružja.

" Svako oružje mora imati jasnu oznaku " istakao je Šaranović, i naglasio da zakon definiše krig lica koji mogu posjedovati oružje.

Direktor UP Lazar Šćepanović saopštio je da propisani i strogi standardi kontrole na strelištima.

"Omogućava se efikasnija elektronska razmjena podataka između institucija. Sve predložene izmjene i dopune imaju isključivo preventivni karakter" naveo je on.