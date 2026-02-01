Cilj jačanje transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštva

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je usvojena nova trogodišnja Komunikaciona strategija, čiji je cilj transparentnije, proaktivnije i građanima dostupnije tužilaštvo i Tužilački savjet.

Kako navode iz VDT-a, Strategija je usmjerena na jačanje povjerenja javnosti kroz efikasnu i otvorenu komunikaciju, kao i na unapređenje informisanosti građana o ulozi i nadležnostima Državnog tužilaštva.

Nova Komunikaciona strategija izrađena je uz podršku Savjeta Evrope, u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“. U njenoj izradi učestvovali su konsultanti Savjeta Evrope, kroz stručne analize, preporuke i kontinuirane konsultacije, u skladu sa evropskim standardima transparentnosti i institucionalne komunikacije.

Strategija predviđa unapređenje saradnje sa medijima, jačanje kapaciteta za odnose s javnošću i proaktivan pristup informisanju građana o pitanjima od javnog interesa, uz poštovanje zakonskih ograničenja, prava na privatnost i nezavisnosti tužilaštva.

Iz VDT-a poručuju da će primjena Strategije doprinijeti jasnijem, razumljivijem i pristupačnijem predstavljanju rada državnotužilačke organizacije javnosti.