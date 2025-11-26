Vrhovni državni tužilac Crne Gore Milorad Marković i glavna državna tužiteljka Republike Slovenije Katarina Bergant potpisali su Memorandum o saradnji, dokument koji postavlja temelje savremenijeg, efikasnijeg i otvorenijeg djelovanja tužilaštava obje država.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Kako se navodi u saopštenju, pored Markovića, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i državna tužiteljka Jelena Đaletić imali su priliku da sa slovenačkim tužiocima razmijene iskustva i dobre prakse na predmetima organizovanog kriminala i korupcije i razgovaraju o unapređenju saradnje.

"Potpisivanjem Memoranduma, Crna Gora i Slovenija potvrđuju zajedničku posvećenost jačanju profesionalnih standarda, unapređenju borbe protiv kriminala i razvoju modernih, digitalno transformisanih tužilačkih sistema, uključujući razvoj i isprovođenje savremenih informacionih rješenja", navodi se u saopštenju, kako prenose Vijesti.

Iz VDT-a objašnjavaju da Memorandum obuhvata intenzivniju razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi u borbi protiv kriminala, posebno organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

"Takođe predviđa organizovanje redovnih godišnjih i tematskih sastanaka, uspostavljanje kontakt tačaka u obje institucije", ističe se u saopštenju.

Marković je istakao da potpisivanje Memoranduma predstavlja značajan korak ka stvaranju sigurnijeg, pravednijeg i transparentnijeg tužilaštva, u kojem institucije obje države mogu brže i efikasnije odgovarati na savremene bezbjednosne izazove.

"Ova saradnja nije samo formalna, već izraz naše namjere da gradimo snažne, moderne institucije koje mogu odgovoriti na potrebe građana i suštinski doprinositi jačanju vladavine prava. Digitalizacija i efikasnost u radu biće oblasti koje ćemo zajedno sa kolegama iz Republike Slovenije dalje razvijati", poručio je Marković.

"Ove aktivosti realizovane su uz podršku EU4FAST regionalnog projekta Evropske unije", zaključuje se u saopštenju.