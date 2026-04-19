Očekuje se da će Uprava policije u ponedjeljak izdati saopštenje o svim detaljim vezanim za ovaj slučaj koji je krajem prošle i početkom ove godine zaokupljao pažnju javnosti, i u početku djelovao vrlo misteriozno.

Državljanina Degestana Kazbeka Ibraimoviča Abdulaeva (25), čije je tijelo nađeno u selu Šekular kod Berana krajem decembra prošle godine, ubio je njegov sunarodnik koji je u bjekstvu, piše Portal RTCG. Prikupljani su materijalni dokazi, a Više tužilaštvo će odlučivati o daljem toku postupka.

“U međuveremnu smo radili na prikupljanju dokaza. Obezbijeđeni su i DNK tragovi koji potvrđuju da je mladića iz Degestana ubio njegov zemljak sa kojim je zajedno radio u privatnom hotelu u tom selu”, kazao je sagovornik tog medija iz policije.

Prema njegovim riječima, ubica je nakon zločina došao kod gazde i rekao mu kako je ubijeni Kazbek otišao i da ne želi više da radi.

“Ubrzo se i on izgubio, i od tada je u bjekstvu. U ponedjeljak će policija tužilaštvu predati riješen predmet, a crnogorsko Više državno tužilaštvo će odlučivati o tome da li će slučaj prepustiti vlastima Degestana, pošto je ubica vjerovatno u toj državi, a i ubijeni je iz te države”, kazao je sagovornik Portala RTCG.

Tijelo mlađeg muškarca, koje se nalazilo u džaku, pronađeno je 26. decembra 2025. na obali malene Šekularske rijeke. Mještani Šekulara su tada ispričali da je vreća primijećena dosta ranije na obali rijeke, ali da su stanovnici koju su tuda svakodnevno prolazili, mislili da je neko bacio otpad.

“Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile poslije izvjesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nisu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mjestu gdje je tijelo pronađeno, a potom odnijeto na obdukciju”, kazao je tada jedan od stanovnika Šekulara.

On je dodao da je ono što su mogli primijetiti za vrijeme uviđaja da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Šekular je geografski vrlo širok prostor koji obuhvata oko deset sela. Mjesto gdje je pronađeno tijelo udaljeno je od Berana 18 kilometara, a od granice sa Kosovom svega 9,5 kilometara. Mještani Šekulara su slučaj od početka povezivali sa hotelom koji je izgrađen u njihovom selu i sa time da su tokom prošlog i ovog ljeta primjećivali veću frekvenciju ljudi nego što je to obično u ovom kraju.

Oni su u startu odbacivali mogućnost da se radilo o ratu klanova, jer je, kako su pričali, Šekular toliko razuđen i ima toliki broj pećina da bi se tijelo moglo sakriti da se nikada ne otkrije.