Istraga u Luvru otkrila je mrežu prevara koja je oštetila muzej za 10 miliona eura, a devet osoba je već optuženo.

Jedan zaposleni u muzeju Luvr, u Parizu, priveden je i predat istražnom sudiji zbog sumnje da je povezan sa širokom mrežom prevare u prodaji ulaznica.

Ovo je dio istrage koja je obuhvatila više osoba, saopštilo je tamošnje tužilaštvo, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Istraga, pokrenuta u junu 2025. godine, odnosi se na navodnu prevaru u iznosu većem od 10 miliona eura u Luvru - jednom od najposjećenijih muzeja na svijetu, prenosi Figaro.

Prema navodima tužilaštva, do sada je devet osoba optuženo, uključujući zaposlene u muzeju i turističke vodiče, dok se sumnja da je mreža funkcionisala godinama i da je omogućavala ulazak turističkih grupa uz višestruku upotrebu istih ulaznica.

Jedna od ovih osoba optužena je za organizovanu prevaru, falsifikovanje, pomaganje i podstrikavanje ulaska i kretanja stranog državljanina kao djela organizovane grupe, aktivnu korupciju, teško pranje novca i učešće u kriminalnoj organizaciji, nakon čega joj je određen pritvor.

Pare ulagali u nekretnine?

Francuske vlasti navode da su pojedini osumnjičeni, među kojima su i zaposleni u Luvru, koristili falsifikovane ili višestruko korišćene karte kako bi organizovali nelegalan ulazak grupa.

Dio tako nezakonito stečenog novca, navodno, uložen u nekretnine u Francuskoj i inostranstvu.

Istraga se nastavlja, a tužilaštvo ne isključuje mogućnost novih hapšenja i proširenja postupka.

