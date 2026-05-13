Na kruzeru "Ambition" koji je usidren u Bordou je preminuo stariji muškarac nakon čega je izbila epidemija norovirusa. Zarobljeno više od 1.700 ljudi.

Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia

Na luksuznom kruzeru "Ambition", koji je usidren trenutno u Bordou u Francuskoj, izbio je norovirus (gastroenteritis) i prema pisanju britanskog lista "Gardijan", većina putnika su državljani Velike Britanije. Na brodu se trenutno nalazi više od 1.700 ljudi - 1.233 putnika i 514 članova posade, a oko 1.187 gostiju na brodu su državljani Velike Britanije.

Potvrđeno je da je od simptoma norovirusa preminuo stariji muškarac (92) početkom ove godine. Međutim, kako navodi pomenuti britanski list, on tada nije imao nijedan simptom gastroenteritisa.

Zvaničan uzrok njegove smrti još uvijek nije poznat. U samoj luci, gdje je usidren kruzer, nema posebnih bezbjednosnih mjera oko broda, prenosi takođe "Gardijan" saznanje "AFP-a".

Šta je norovirus?

Norovirus je izuzetno zarazan virus koji izaziva akutni gastroenteritis (stomačni grip), praćen naglom mučninom, povraćanjem, prolivom i grčevima, koji obično prolaze za 1–3 dana. Prenosi se prljavim rukama, kontaminiranom hranom ili bliskim kontaktom, a posebno je učestao zimi.