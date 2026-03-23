Iz policije su kazali da je inspekcijskim nadzorom, izvršenim 20. marta 2026. godine, konstatovano da je na predmetnim lokacijama izgrađeno više objekata u grubim građevinskim radovima, te da su, uprkos izrečenim zabranama, radovi nastavljeni.

Izvor: MONDO

Sekretar za urbanizam i građevinsku inspekciju Vladislav Velaš i biznismen Čedomir Čedo Popović uhapšeni su nelegalne gradnje u Baošićima.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, njihovi službenici su danas, nakon sprovedenih opsežnih mjera i radnji u okviru izviđajnog postupka, u tijesnoj saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom, realizovali koordinisanu aktivnost usmjerenu na otkrivanje krivičnih djela nelegalne gradnje, zaštitu životne sredine i očuvanje kulturne baštine.

Pogledajte 00:12 baošići nelegalna gradnja Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Tom prilikom uhapšeni su Velaš i Popović, dok su podnijete četiri krivične prijave protiv fizičkih i pravnih lica zbog sumnje da su izvršili ukupno šest krivičnih djela.

"Slobode su lišeni Č.P. iz Podgorice, osnivač i izvršni direktor privrednog društva 'Carine' d.o.o. Podgorica, zbog sumnje da je kao odgovorno lice izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kao i V.V., sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinsku inspekciju, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je i pravno lice 'Carine' d.o.o. Podgorica. Sumnja se da je Č.P., u svojstvu investitora, započeo i izvodio radove na izgradnji turističkih kompleksa i hotela u Kumboru, Đenovićima i Baošićima, kao i radove na uređenju kupališta, bez ispunjenih zakonskih uslova, suprotno izdatim rješenjima o zabrani građenja i bez propisane tehničke dokumentacije. Takođe, utvrđeno je da su na više objekata u grubim radovima prekoračeni dozvoljeni gabariti i spratnost", stoji u saopštenju policije.

Iz policije su kazali da je inspekcijskim nadzorom, izvršenim 20. marta 2026. godine, konstatovano da je na predmetnim lokacijama izgrađeno više objekata u grubim građevinskim radovima, te da su, uprkos izrečenim zabranama, radovi nastavljeni.

Izvor: MONDO