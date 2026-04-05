Policija i inspekcija reagovale, slučaj proslijeđen tužilaštvu u Kotoru

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Kotor, u saradnji sa Urbanističko-građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, podnijeli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica “K.G.” d.o.o. Podgorica i odgovornog lica M.K. zbog sumnje na nelegalnu gradnju u Radanovićima.

Kako se sumnja, oni su u ovom kotorskom naselju započeli izgradnju šest objekata bez potrebne prijave i dozvole za građenje, čime su izvršili krivično djelo građenje objekta bez dozvole.

Prema navodima, dva objekta imaju osnovu od 420 kvadrata i izgrađene su tri etaže sa stubovima, dok preostala četiri objekta imaju osnovu od po 330 kvadrata. Od njih, jedan je izgrađen sa tri etaže, dva sa stubovima prve etaže, a jedan sa jednom etažom pod pločom.

O svim okolnostima upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se protiv osumnjičenih podnese krivična prijava u redovnom postupku.