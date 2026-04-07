Tužilaštva pojačala borbu protiv kriminalno stečene imovine, Specijalno tužilaštvo i dalje nosi najveći teret

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uputstvo koje je vrhovni državni tužilac Milorad Marković donio početkom marta prošle godine već u prvoj godini primjene donijelo je konkretne rezultate, jer je značajno povećan broj finansijskih istraga i izviđaja u borbi protiv kriminalno stečene imovine, prenosi portal Vijesti.

Podaci iz izvještaja Tužilačkog savjeta pokazuju da je došlo do ozbiljnog zaokreta – tokom 2025. pokrenuto je 69 finansijskih istraga protiv 190 fizičkih i 31 pravnog lica, kao i 35 finansijskih izviđaja protiv 115 fizičkih i 15 pravnih lica. Poređenja radi, godinu ranije pokrenute su svega 23 finansijske istrage, prenosi portal Vijesti.

Izvještaj ukazuje da je novo uputstvo preciznije definisalo obaveze tužilaca i rukovodilaca, što je direktno uticalo na veću efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaštava.

„Evidentno je da je izdato Uputstvo uticalo na efikasnost i proaktivnost u radu državnih tužilaca u pogledu pokretanja finansijskih izviđaja i istraga“, navodi se u dokumentu koji je dostavljen Skupštini.

Rezultati nijesu ostali samo na statistici – tokom godine u 22 predmeta predloženo je privremeno oduzimanje imovine, a sud je u 16 slučajeva već odredio tu mjeru. Istovremeno su blokirane nepokretnosti ukupne površine veće od 1,8 miliona kvadrata, uključujući stanove, poslovne prostore, zemljište i druge objekte, prenosi portal Vijesti.

Uz to, zaplijenjeno je više od 100 vozila, desetine luksuznih satova i veliki novčani iznosi u različitim valutama.

Najveći teret i dalje nosi Specijalno državno tužilaštvo, koje je tokom 2025. pokrenulo finansijske istrage u 26 predmeta, a ukupno u radu imalo čak 91 predmet protiv više stotina fizičkih i pravnih lica.

Upravo u SDT-u ostvareni su i najkonkretniji rezultati – u 22 predmeta zaplijenjeno je više od 69 miliona eura, kao i značajni iznosi u drugim valutama. Finansijske istrage često su vođene paralelno sa krivičnim postupcima, što je doprinijelo i većem broju predmeta za pranje novca.

Ipak, izvještaj pokazuje da je rad ostalih tužilaštava neujednačen. Dok su neka, poput Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Bijelom Polju, povećala aktivnosti, druga imaju znatno skromnije rezultate, a pojedina nijesu pokrenula nijednu finansijsku istragu.

Kada je riječ o trajnom oduzimanju imovine, rezultati su i dalje ograničeni zbog manjka pravosnažnih presuda. U izvještajnom periodu podnijet je samo jedan zahtjev za trajno oduzimanje imovine, koji se odnosi na vozila i nepokretnosti, dok je u jednom slučaju trajno oduzet i džip „Porsche Cayenne“.

Uvođenje sistemskog praćenja primjene uputstva, kroz koordinatore iz Vrhovnog državnog tužilaštva i redovne izvještaje, dodatno je doprinijelo boljoj organizaciji i rezultatima u ovoj oblasti, prenosi portal Vijesti.