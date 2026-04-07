Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje prema više osoba u Baru i Budvi, zbog sumnje da su počinile krivična djela pranje novca i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi portal Vijesti.

Iz tužilaštva je saopšteno da će javnost biti obaviještena o rezultatima akcije nakon završetka svih dokaznih radnji, kao i nakon saslušanja osumnjičenih koji su lišeni slobode.

Nakon toga biće donijeta odluka o daljem toku postupka.