Brzi voz na relaciji Beograd-Bar pogrešno je usmjeren na kolosjek prema Čačku čime je mogla biti ugrožena bezbjednost putnika.
Na sreću sve se završilo višesatnim kašnjenjem, piše Primorski portal.
Brzi voz koji je sinoć krenuo iz Beograda u 20 sati kasni minimalno pet i po sati.
- Po redu vožnje u barskoj stanici je u 7.05. U Bar voz bi danas trebalo da stigne oko 12.30 - rečeno je Primorskom portalu na informacijama Željezničke stanice u Baru.
Na pitanje zašto kasni voz, službenik na informacijama kazao je da ne zna.
Međutim, tom portalu su putnici voza kazali da su u noći između ponedjeljka i utorka imali neplanirano noćno putovanje prema Šumadiji.
- Iz još neutvrđenih razloga voz je iz Požege usmjeren ka Čačku, umjesto prema Zlatiboru. Kada je uočeno da putujemo prema Šumadiji, satima smo čekali da se voz bude preusmjeren prema Zlatiboru - ispričali su putnici brzog voza.
Ko je odgovoran za ovaj propust, skretničar u Požegi, ili mašinovođa u brzom vozu, vjerovatno će utvrditi nadležni u Srbiji. Svakako usmjeravanje voza na pogrešan kolosjek ugrožava bezbjednost u željezničkom saobraćaju.