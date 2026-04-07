Brzi voz na relaciji Beograd-Bar pogrešno je usmjeren na kolosjek prema Čačku čime je mogla biti ugrožena bezbjednost putnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na sreću sve se završilo višesatnim kašnjenjem, piše Primorski portal.

Brzi voz koji je sinoć krenuo iz Beograda u 20 sati kasni minimalno pet i po sati.

- Po redu vožnje u barskoj stanici je u 7.05. U Bar voz bi danas trebalo da stigne oko 12.30 - rečeno je Primorskom portalu na informacijama Željezničke stanice u Baru.

Na pitanje zašto kasni voz, službenik na informacijama kazao je da ne zna.

Međutim, tom portalu su putnici voza kazali da su u noći između ponedjeljka i utorka imali neplanirano noćno putovanje prema Šumadiji.

- Iz još neutvrđenih razloga voz je iz Požege usmjeren ka Čačku, umjesto prema Zlatiboru. Kada je uočeno da putujemo prema Šumadiji, satima smo čekali da se voz bude preusmjeren prema Zlatiboru - ispričali su putnici brzog voza.

Ko je odgovoran za ovaj propust, skretničar u Požegi, ili mašinovođa u brzom vozu, vjerovatno će utvrditi nadležni u Srbiji. Svakako usmjeravanje voza na pogrešan kolosjek ugrožava bezbjednost u željezničkom saobraćaju.