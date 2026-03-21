Mladić je zbog povreda teških po život prebačen u KCCG.

Mladić T.N. iz Berana teže je povrijeđen u incidentu tokom fudbalske utakmice između Jezera iz Plava i Jedinstva iz Bijelog Polja koja se igrala u Beranama, potvrđeno je Portalu RTCG.

Mladić je zbog povreda teških po život prebačen u KCCG.

Kako je Portalu RTCG rečeno iz policije incident se dogodio zbog prepirke oko dresa FK Budućnosti koji je nosio drugi mladić, a tokom svađe T.N. je gurnut i u padu je udario glavom u žardinjeru, kada je između ostalog zadobio frakturu lobanje.

Policija je brzo identifikovala pocinioca i on je zadržan dok tužilaštvo ne kvalifikuje djelo.

FK Jezero goste dočekuje na beranskom stadionu, jer stadion u Plavu ne zadovoljava prvoligaške standarde.