Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane uhapsili su četiri lica koja su juče, u blizini gradskog stadiona u Beranama, učestvovala u tuči u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, saopšteno ej iz UP.

" Naime, policijski službenici su postupali po prijavi da je juče oko 16.15 časova, nakon završetka fudbalske utakmice između FK „Jedinstvo“ iz Bijelog Polja i FK „Jezero“ iz Plava, u blizini gradskog stadiona došlo do fizičkog sukoba više lica, kojom prilikom je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede "navode u saopštenju iz Uprave policije.

Dodaju da preduzimajući mjere i radnje na terenu, policijski službenici su identifikovali, locirali i doveli više lica u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja.

"Sprovedenom kriminalističkom obradom, tokom koje su prikupljena obavještenja od više lica i izuzet video-nadzor sa više objekata, rasvijetljene su okolnosti događaja. Utvrđeno je da je, nakon kraće verbalne rasprave između oštećenog T.N. (31) i lica E.H. (23), došlo do međusobnog guranja, usljed čega je T.N. pao na asfaltnu podlogu i tom prilikom udario glavom u betonsku žardinjeru. Dok se nalazio na tlu, oštećenom je prišao D.H. (22) i zadao mu udarac nogom u predjelu glave " dodaju iz UP.

Oštećeni je ovom prilikom zadobio teške tjelesne povrede u vidu frakture lobanje.

" U tom trenutku su lica D.D. (25) i I.C. (30) iz Berana fizički napala lica E.H. i D.H. Zbog navedenog događaja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, lišena su slobode četiri lica. Zbog sumnje da su počinili krivično djelo učestvovanje u tuči na štetu lica T.N., lišeni su slobode D.H. i E.H. iz Podgorice, dok su D.D. i I.C. iz Berana lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu lica E.H. i D.H. U odnosu na učešće povrijeđenog T.N. u navedenom događaju, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama će se naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela " zaključuju u saopštenju.