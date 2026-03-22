Četiri osobe uhapšene zbog jučerašnje tuče u blizini gradskog stadiona u Beranama, u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena, zadržane su do 72 sata zbog sumnje da su počinile krivična djela teška tjelesna povreda i nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

To je, nakon saslušanja, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

"Osumnjičeni D.H. je dana 21.03.2026. godine, oko 16.00 časova, nedaleko od gradskog stadiona u Beranama, nakon završene fudbalske utakmice, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana i, remeteći javni red i mir, teško tjelesno povrijedio T.N., kojom prilikom su i osumnjičeni D.D, I.R. i A.T. zajednički, vršenjem nasilja prema oštećenom E.H. i izazivanjem tuče, remetili javni red i mir i tom prilikom lako tjelesno povrijedili oštećenog E.H.", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iz ODT-a su kazali da je uzrok incidenta bio to što je jedna od žrtava nosila prsluk sa obilježjima drugog fudbalskog kluba.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i mogućnost uticaja na svjedoke.

Policija je ranije danas saopštila da je uhapsila osumnjičene, nakon što je prijavljeno da je u subotu, oko 16 časova i 15 minuta, poslije utakmice između Jedinstva iz Bijelog Polja i Jezera iz Plava, u blizini stadiona došlo do fizičkog sukoba više osoba.

Kako su naveli, kriminalističkom obradom i pregledom video-nadzora sa više objekata utvrđene su sve okolnosti događaja.

"Utvrđeno je da je, nakon kraće verbalne rasprave između oštećenih T.N. (31) i E.H. (23), došlo do međusobnog guranja, usljed čega je T.N. pao na asfalt i udario glavom u betonsku žardinjeru", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je, dok se nalazio na tlu, T.N.-u prišao D.H. (22) i udario ga nogom u glavu.

"Oštećeni je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede u vidu frakture lobanje. U tom trenutku su D.D. (25) i I.C. (30) iz Berana fizički napali E.H. i D.H.", naveli su iz policije.

Po nalogu državnog tužioca, zbog sumnje da su počinili krivična djela, uhapšeni su D.H. i E.H. iz Podgorice zbog učestvovanja u tuči na štetu T.N, dok su D.D. i I.C. iz Berana lišeni slobode zbog sumnje na nasilničko ponašanje na štetu E.H. i D.H.

Iz policije su dodali da će se tužilac naknadno izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela u odnosu na učešće povrijeđenog T.N. u ovom događaju.