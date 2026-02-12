Optuženi Goran Rakočević kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da “ima dokaze kojim će oboriti optužnicu” koja se tiče napada na nekadašnju novinarku „Vijesti“ Oliveru Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića u maju 2018. godine- Sve dokaze koje imam iznijeću u medijima,

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Sve dokaze koje imam iznijeću u medijima, jer ovdje očigledno ne mogu. Ovo je sramota od suđenja, a ove glave nećete jeftino dobijati. Evo koliko im je stalo da se dođe do istine o napadu na vašu kolegenicu", poručio je Rakočević, obraćajući se prisutnim novinarima u sudnici, prenosi Pobjeda.

Suđenje je proteklo u burnoj raspravi između odbrane, okrivljenih i suda, što je na kraju rezultiralo udaljavanjem svih optuženih iz sudnice, osim okrivljenog Aleksandra Ljumovića.

Podsjećamo, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Goran Rakočević, Filip Bešović, Sanja Božović, Veselin Bubanja, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Darko Lalović, Branislav Karadžić, Mario Milošević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Goran Vukčević.

Do odlaganja današnjeg ročišta došlo je zbog zahtjeva odbrane, advokata Miloša Vuksanovića i Andrije Marojevića, za izuzeće sudskog vijeća kojim predsjedava sudija Radovan Vlaović, ali i predsjednika Višeg suda Zorana Radovića.

Prethodno, sud je optuženom Miloševiću i Rakočeviću dodijelio branioce po službenoj dužnosti jer su oni prije toga otkazali punomoćja svojim advokatima.

Branioci po službenoj dužnosti, advokat Marojević, koji je dodijeljen okrivljenom Miloševiću, i advokatica Ana Mastilović, koja je dodijeljena Rakočeviću, tražili su odlaganje današnjeg ročišta jer, kako su naveli, nijesu imali dovoljno vremena da se upoznaju sa predmetom, kojeg su ocijenili kao složenog i kompleksnog.

Oba zahtjeva, sud je odbio kao neosnovane jer bi, prema njihovoj ocjeni, bespotrebno odugovlačili postupak, što je izazvalo žustre reakcije, navodi Pobjeda.

"Nikako nisam mogla da se pripremim za devet dana za ovako složen predmet. Niko nas nije pitao hoćemo li mi da budemo branioci po službenoj dužnosti, nego nam je nametnuto. Ja sam se tek juče upoznala sa mojim branjenikom", rekla je advokatica Mastilović.

Potom je optuženi Milošević tražio povjerljivi razgovor sa novim braniocem Marojevićem, jer se sa njim nije upoznao.

Nakon tog razgovora, advokat Marojević je insistirao da sud ponovo razmotri predlog o njegovom razrješenju.

"Jer ću, u protivnom, zbog očigledne povrede prava na pravično suđenje tražiti izuzeće ovog vijeća", naveo je on, prenosi Pobjeda.

Optuženi Milošević je dodao da je iz razgovora sa advokatom saznao da se on ne bavi primarno krivicom.

"Smatram da ne može da me brani neko ko nije iz ove materije. Dodijelite mi branioca koji se bavi krivičnom materijom ili da ga pronađem ja u roku koji mi sud dodijeli", naveo je on.

Sa prijedlogom advokata Marojevića o izuzeću vijeća bio je saglasan i advokat, Miloš Vuskanović.

"Viši sud se ponaša kao da je poslodavac advokatima. Na ovakav način, advokatima se stavlja glava u torbu, jer ih sud mimo njihove volje postavlja kao branioce ljudima koji opozivaju punomoćja svojim braniocima zbog zloupotreba ovlašćenja suda", kategoričan je Vuksanović.

I advokatica Mastilović je bila decidna u tome da se ovom odlukom povrjeđuje pravo na odbranu njenog branitelja Rakočevića.

Sudija Vlaović saopštio je da će predsjednik suda odlučiti o zahtjevu za izuzeće i vijeća kojim on predsjedava i o izuzeću predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, zbog čega je ročište odloženo za 19. februar.

Podsjećamo, pored napada na novinarku Lakić i ubistvo Kruščića, ova grupa se tereti i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru 26. januara 2021. godine.

Oni se terete za više teških krivičnih djela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i neovlašćenu proizvodnju i promet droga.