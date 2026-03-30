Albaniju je u 5:18 sati pogodio zemljotres jačine 3,8 stepeni Rihterove skale, a osjetio se i u Crnoj Gori, saopštio je Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Epicentar zemljotresa srednje jačine registrovan je na 23 kilometra zapadno od Elbasana, pišu Vijesti.

Prema preliminarnim podacima obrade, žarište zemljotresa locirano je na dubini od 11 kilometara

"Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području", piše u saopštenju.