Juče je ukinut pritvor Iliji Vasoviću i Arseniju Kaleziću, optuženim članovima grupe Aleksandra Mrkića.

Tu odluku donijela je predsjednica specijalnog vijeća, sutkinja Vesna Kovačević - na predlog advokata Nikole Strugara i Nebojše Asanovića.

Sud im je, međutim, zabranio da napuštaju stanove u kojima žive, u kojima će do daljeg nositi nanogice. Oduzeti su im i pasoši.

Predmet je još ranije spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru - Vasovića, koji je optužen da je Mrkiću odavao službene podatke, pišu Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Arsenije Kalezić imao zadatak da, u cilju realizacije kriminalnog plana, osnuje i registruje pravno lice “Euro MN”, radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije, obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju drugim pripadnicima kriminalne organizacije.

Piše da je u jednom skladištu, za to pravno lice, kupio i uskladištio ukupno 16.682 paketa cigareta. Dodaje se da su službenici Uprave carina, zapisnikom od 8. avgusta 2019. godine, konstatovali da je “skladišni prostor potpuno prazan, da u istom nema robe”, a da je u skladištu trebalo da se nalazi 16.682 paketa cigareta raznih brendova...

Suđenje toj grupi u kojoj je i bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović, nastavljeno je čitanjem pisanih dokaza, kojim je odbrana prigovorila.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Lj. Mrkić je organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali Veljović Veselin, Mrkić Nikola, Nikočević Mujo, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola, Sadig Elnagar i druga neidentifikovana lica, koja je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći.