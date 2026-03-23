Pred podgoričkim Višim sudom nastavljeno je suđenje Aleksandru Mrkiću, bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću i grupi.

Iliji Vasoviću i Arseniju Kaleziću je današnjom odlukom vijeća Višeg suda u Podgorici kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević, ukinut pritvor, piše Dan.

Sud im je zabranio da napuštaju stanove u kojima žive, u kojima će do daljeg nositi nanogice, oduzeti su im i pasoši.

Ukidanje pritvora su na ročištu 16. marta zatražili advokati Nikola Strugar i Nebojša Asanović.