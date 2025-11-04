Berancu V. R., osumnjičenom za prebijanje djevojke u kafe baru "Napoli", određen je pritvor do 30 dana, saopštila je portparolka Osnovnog suda u Beranama Ana Radunović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Njemu je pritvor odredio sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama Ivan V. Došljak, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

"Prema navodima iz rješenja postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni: - dana 25.10.2025. godine, oko 17.30 časova, u kafe baru 'Napoli', u ulici Dušana Vujoševića, opština Berane, vršenjem nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana i teže remetio javni red i mir, na način što je oštećenoj Č. D., prišao do stola za kojim je sjedjela i udario je otvorenom šakom u predjelu glave i tijela, a zatim je povukao za kosu, nakon čega ju je oborio na pod i nastavio da je udara nogama u predjelu glave i tijela, kojom prilikom joj je nanio lake tjelesne povrede u vidu hematoma na glavi lijevo i oguljotinu dimenzija od 1,5 cm, na desnom gornjem očnom kapku hematom, oguljotinu na čelu dimenzija oko 1,5 cm, ranu na sljepoočnici lijevo, dimenzija 3-4 cm x 1 cm, više paralelnih oguljotina različite dubine u predjelu gornjih kvadranata lijeve dojke, oguljotine koje se nastavljaju sa prekidom i kosinom ka dolje u predio medijalnog gornjeg kvadranta desne dojke", navodi se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Sudija za istragu je odredio pritvor imajući u vidu da je osumnjičeni u periodu od 25. do 31. oktobra 2025. godine bio u bjekstvu, kao i da je ranije pravosnažno osuđivan za krivična djela sa elementima nasilja.

Kako se dodaje u saopštenju Osnovnog suda, ocijenjeno je da postoji realna i konkretna opasnost da bi, ukoliko bi osumnjičeni bio pušten na slobodu, mogao pobjeći i ponoviti isto ili slično krivično djelo, te ponovo ugroziti bezbjednost oštećene ili drugih građana.