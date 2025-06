Ona navodi da je napadnuta bez povoda, odnosno greškom, jer su je zamijenili sa drugom osobom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanka Lenka Janković napadnuta je u ponedjeljak, nedugo nakon ponoći, u Beranama,javlja Dan. Nju je, kako piše ovaj dnevni list, presrelo pet osoba koje su joj, kako tvrdi, zadale više udaraca.

Ona navodi da je napadnuta bez povoda, odnosno greškom, jer su je zamijenili sa drugom osobom.

“Dana 23.6.2025. godine napadnuta sam od strane meni nepoznatih lica u Beranama, ispred hotela “Vidikovac”. Pet osoba se fizički i verbalno obračunalo sa mnom. I to im je bilo malo, pa su nastavili da me plaše kolima, da prelaze u moju traku kako bi me uplašili da ih ne prijavim policiji”, kazala je Janković za “Dan”.

Ona je slučaj prijavila policiji, a podatke od nje uzimao je inspektor koji je, kako tvrdi, u srodstvu sa ženom koja je organizovala napad na nju, zbog čega ju je nagovarao da odustane od prijave.

“Sve vrijeme službenici su mu dobacivali “ajde, đevere, završi to”. Inspektor me je sve vrijeme dok sam davala izjavu molio da odustanem od prijave, na šta nisam pristala. Lica nisu lišena slobode, državni tužilac je obaviješten tek nakon mog poziva”, istakla je Janković.

S druge strane, iz policije tvrde da se tužilac izjašnjavao i ocijenio da nema elemenata krivičnog djela, već da je u pitanju prekršaj.

“Policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane je 23. juna, oko 02.30, oštećena ženska osoba L.J. prijavila da je neposredno prije prijavljivanja prvo verbalno, a zatim i fizički napadnuta od strane njoj nepoznatih lica ispred jednog ugostiteljskog objekta u Beranama. Postupajući po prijavi, policijski službenici su identifikovali dva ženska lica, S.R. (50) i N.R. (19), od kojih su u službenim prostorijama prikupljena obavještenja, dok je L.J. upućena na ukazivanje ljekarske pomoći. U odnosu na ovaj događaj podnijete su prekršajne prijave i to protiv L.J. i N.R. zbog prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru i protiv S.R. zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru. Tužilac se izjasnio da se u radnjama ovih lica ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, saopšteno je Danu iz policije.

Kvalifikaciju da je u pitanju prekršaj, a ne krivično djelo Janković je ocijenila kao nerealnu.

“Lica se terete samo za prekšaj, što naravno nije pravedno da me pet osoba organizovano prate i tuku i na kraju da budu pušteni “, ogorčena je Janković.

Prema njenim riječima, S.R., za koju tvrdi da je organizovala napad na nju, priznala je da ju je zamijenila sa osobom kojoj su batine bile namijenjene.

Janković kaže i da je zbog postupanja policije podnijela krivične prijave kako protiv osoba koje su je napale, tako i protiv policajca koji ju je saslušavao.