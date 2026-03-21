Apelacioni sud utvrdio ozbiljne proceduralne propuste, predmet vraćen na ponovno odlučivanje

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici u predmetu „Manjifiko“, koji se odnosi na šverc 18 kilograma kokaina i stvaranje kriminalne organizacije, te predmet vratio na ponovno suđenje.

Odluka je donijeta nakon što je sud prihvatio žalbe branilaca više optuženih, među kojima su Danilo Đurović, Miloš Petrić, Srđan Pavlović i drugi, dok je žalba Specijalnog državnog tužilaštva na visinu kazni za sada odbijena kao neosnovana.

Apelacioni sud je ukazao na bitne povrede odredaba krivičnog postupka, navodeći da je prvostepena presuda bila protivrječna i nedovoljno obrazložena, te da ključni dokazi nijesu pravilno analizirani.

Posebno je problematizovana odluka Višeg suda da presudu zasnuje na ranijoj izjavi optuženog Srđana Pavlovića, koju je on kasnije povukao tvrdeći da je data pod pritiskom. Sud je ocijenio da takav iskaz nije mogao biti prihvaćen bez dodatne provjere i bez izvođenja na glavnom pretresu, prenosi portal Dan.

Takođe, ukazano je i na nejasnoće u vezi sa korišćenjem policijskih izvještaja i telekomunikacionih podataka, koji, prema ocjeni Apelacionog suda, nijesu mogli biti validan osnov za utvrđivanje ključnih činjenica bez dodatnog vještačenja.

Zbog svih utvrđenih nepravilnosti, drugostepeni sud nije ulazio u meritum slučaja, već je odlučio da se postupak ponovi.

U ponovljenom suđenju, Viši sud će biti dužan da otkloni sve proceduralne nedostatke, ponovo izvede dokaze i donese novu, zakonitu i obrazloženu odluku.

Podsjetimo, prvostepenom presudom iz jula 2025. godine optuženi su bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge.