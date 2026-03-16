Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Nikšiću uhapsila M.S. (51) iz ovog grada, zbog sumnje da je napao policajce tokom vršenja službene dužnosti. Njemu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“Na lice mjesta upućeni su pripadnici saobraćajne patrole, koji su zatekli M.S. (51) iz Nikšića. On je, odmah po dolasku policijskih službenika, fizički nasrnuo na njih, udarajući jednog policijskog službenika pesnicama i nogom u predjelu tijela, dok je policijsku službenicu dva puta udario glavom u predjelu tijela, usljed čega su policijski službenici zadobili tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću naložio je da je M.S. uhapsi, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Osumnjičenom je potom određeno zadržavanje do 72 sata.